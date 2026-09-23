¿Por qué sacaron la serie Years and Years de HBO Max?

Hay series que marcaron un antes y un después en la televisión. En los últimos años una de ellas fue la miniserie Years and Years, aclamada por su carácter predictivo sobre el avance de las derechas en el mundo. Pero el show que durante años estuvo en la plataforma HBO Max desapareció del catálogo en Argentina: por qué razón ocurrió esto y dónde se la puede ver.

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Years and Years es una coproducción de BBC y HBO, estrenada originalmente en 2019. HBO tenía los derechos de emisión en Latinoamérica. La trama sigue la vida de la familia británica Lyons a lo largo de 15 años, comenzando en 2019. La historia mezcla el drama familiar íntimo con una distopía sociopolítica y tecnológica de futuro inmediato. Muestra cómo afectan al clan los cambios climáticos, las crisis económicas, los refugiados, el avance desmedido de la tecnología y el ascenso de una líder política populista y demagoga llamada Vivienne Rook (interpretada por Emma Thompson).

Actualmente la serie ya no se encuentra disponible en el catálogo de HBO Max en Argentina, pero no hay un motivo específico que determine el por qué de esta decisión. Years and Years también estuvo en Netflix, pero ya no es parte de su oferta de shows. En Argentina, la serie no está en ninguna plataforma legal.

Por qué HBO Max eliminó una serie producida por HBO

Aunque no hay un comunicado oficial, HBO Max ha reconocido oficialmente que algunos títulos están disponibles solamente durante períodos limitados, lo que significa que una producción puede abandonar el catálogo aunque haya pertenecido históricamente a HBO.