Actúan Moria Casán y Jorge Marrale: la comedia en Avenida Corrientes que te hará reflexionar sobre tus propios prejuicios

Para quienes buscan una propuesta teatral que combine risas, actuaciones estelares y una trama reflexiva, Cuestión de género se posiciona como una opción ideal para disfrutar este fin de semana en el Teatrro Metropolitan. La obra reúne sobre el escenario a Moria Casán y Jorge Marrale en una historia que, más allá del humor, pone sobre la mesa los prejuicios, las contradicciones y los juzgamientos sociales del presente.

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La trama sigue a Jade, interpretada por Moria Casán, una diseñadora elegante y exitosa que, tras recibir el resultado negativo de un examen médico, decide revelarle a Francisco (Jorge Marrale), su esposo desde hace tres décadas, un secreto guardado desde los inicios del matrimonio. El conflicto escala rápido: Francisco es un político en plena campaña que se proclama progresista y defensor de las minorías, pero que ante la revelación prioriza limitar el impacto mediático para no perjudicar su carrera ni alertar a Sofía (Paula Kohan), la hija que adoptaron años atrás.

El enredo familiar se profundiza cuando la propia Sofía irrumpe en el hogar para realizar su propio anuncio revolucionario, acompañada por su pareja (Ariel Pérez De María), quien suma nuevas capas de tensión al matrimonio. A partir de allí se suceden discusiones de tono elevado y situaciones límite que cuestionan los verdaderos valores y mandatos de los protagonistas.

Escrita por Jade-Rose Parker, la pieza teatral tuvo su estreno original en 2022 en el Teatro Renaissance de París, donde se convirtió en un fenómeno de taquilla de la mano de un elenco encabezado por Victoria Abril y Lionnel Astier. Su adaptación local llega ahora para ratificar la vigencia del género, apoyada en el magnetismo escénico de su dupla central.

Moria Casán.

Otra opción para disfrutar en el teatro porteño

La cartelera teatral de la calle Corrientes tiene en su programación la comedia Viuda e hijas, un proyecto encabezado por un elenco de trayectoria compuesto por Iliana Calabró, Nora Cárpena, Paula Morales, Gonzalo Urtizberea y María Valenzuela. La puesta propone una alternativa de entretenimiento orientada al público general, articulada a partir de los códigos del humor situacional en el circuito comercial porteño.

La dirección y adaptación del espectáculo está a cargo de Héctor Díaz, quien tomó como base la obra original del dramaturgo Alfonso Paso Jr. La premisa argumental se despliega a partir del cobro de una sucesión patrimonial que se presenta como la solución definitiva a los problemas económicos de una madre y sus dos hijas.

No obstante, el acceso a los bienes queda supeditado a un mandato peculiar: las beneficiarias están obligadas a dirigirse entre sí con una franqueza absoluta y sin matices, una exigencia que terminará desestabilizando los vínculos y exponiendo las tensiones internas del grupo familiar.