Sofía Gala Castiglione repudió la crisis cultural en Argentina y de la situación del cine independiente: "Momento crítico"

Sofía Gala Castiglione expresó su preocupación por la parálisis que afecta al sector audiovisual del país, en medio del complejo panorama que atraviesa la producción cultural en la Argentina. La actriz tiene un gran recorrido en el circuito de autor e independiente y reflexionó sobre la marcada reducción de producciones autogestionadas. Al mismo tiempo, Castiglione alertó sobre cómo el factor económico se convirtió en un filtro casi exclusivo para poder filmar en la actualidad.

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"El cine independiente, que fue el que me dio trabajo durante veinte años, está en un momento crítico. Casi no se están haciendo producciones de cine independiente, los que pueden hacer cine son los que tienen plata", sostuvo la intérprete respecto a la coyuntura del sector. En su análisis, la actriz de la serie Moria remarcó la histórica asimetría entre las apuestas de autor y las grandes producciones comerciales: "El cine independiente siempre luchó contra esto de los 'tanques' de acá, que son a los que más salas les daban, más tiempo los dejaban, más plata tenían para promocionar. El cine independiente, siempre bastardeado y ahora más, cuando es el cine que nos lleva a recorrer el mundo", remarcó al destacar el valor simbólico e internacional de las obras nacionales en festivales.

Más allá de la problemática presupuestaria y de fomento, Castiglione apuntó contra las lógicas de consumo impuestas por el mercado del streaming y la televisión actual. A su entender, la necesidad de adaptar los relatos a la atención dispersa de las audiencias digitales terminó por degradar la complejidad narrativa y la estética tradicional del arte secuencial.

En esa línea, la actriz de Alanis y Como el Mar lamentó la pérdida del rol activo del público en la construcción del sentido de la obra: "También veo mucho cine ya hecho y dirigido para lo que va a ser la televisión o las plataformas. Entonces es una narrativa de idiotas, que te explican cada 15 segundos de qué mierda se trata lo que estás viendo. Es una narrativa literal que rompe con esa magia del cine que hace pensar y reflexionar al espectador", concluyó, cuestionando las fórmulas masticadas que priman en las producciones masivas contemporáneas.

Sofía Gala Castiglione y Moria Casán.

La historia de Sofía Gala Castiglione, una vida ante las cámaras

Moria Casán y Sofía Gala Castiglione integran uno de los vínculos maternofiliales de mayor notoriedad en el ambiente artístico de la Argentina; a lo largo del tiempo, ambas compartieron proyectos en tablas, apariciones televisivas y pasajes de alta visibilidad mediática, con un recorrido público de constante repercusión en la escena cultural.

La vida de Sofía Gala Castiglione quedó asociada al entretenimiento desde sus orígenes; nacida el 24 de enero de 1987 en Buenos Aires, la actriz es la única hija del matrimonio conformado por la diva y el actor Mario Castiglione. Su crianza transcurrió entre camarines y sets de grabación, un entorno que definió su infancia frente a las cámaras, y con el paso de los años la intérprete logró trascender el rótulo de figura heredada para consolidar una carrera actoral con reconocimiento propio en el cine y el teatro.