Moria Casán reveló un dato desconocido sobre la salud de Mirtha Legrand: "Está..."

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei y su evolución médica es cada vez más favorable. Con el avance de las semanas, se dio a conocer que la conductora de 99 años lucha contra una neumonía bacteriana. A raíz de este diagnóstico, Moria Cásan fue la encargada de revelar datos claves sobre el progreso de la histórica mediática.

{{{htmlAmp}}}

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei por una neumopatía.

En ese marco, durante una transmisión en vivo de La Mañana con Moria (El Trece), Cásan dejó un mensaje para Mirtha: "Están todos esperando a la señora Legrand, para que cumpla sus 100 años, para hacerle la gran fiesta. Faltan cinco meses y está recuperándose". Luego, lanzó un comentario esperanzador sobre el cuadro de la conductora: "Para la que la gente se quede tranquila, si sigue internada hasta el viernes es porque se la debe controlar, tiene 99 años está zafando de todo, tiene una ganas de vivir esta mujer".

Finalmente, Moria sostuve que la actitud positiva de Mirtha la mantiene con ventaja frente a la neumonía. Luego, el doctor Capuya señaló que las ganas que tiene Mirtha de volver a sentarse en su mesaza a hacer el programa de cada sábado por la noche le da una enorme motivación para continuar luchando.

Qué le pasó a Mirtha

Mirtha Legrand se encuentra actualmente internada en una sala común del Sanatorio Mater Dei en Buenos Aires. Ingresó de urgencia el pasado viernes 18 de septiembre tras sufrir una recaída respiratoria, apenas cinco días después de haber recibido el alta médica por un cuadro previo de bronquitis. Su diagnóstico actual es una neumopatía, una afección que compromete los pulmones.

El último parte médico oficial emitido por las autoridades sanitarias del sanatorio confirma que la conductora presenta una evolución favorable y mejora día a día de acuerdo con lo esperado por los profesionales. Asimismo, Mirtha Legrand se encuentra acompañada por su entorno familiar más cercano.