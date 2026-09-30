Actúan Luis Brandoni y María Rosa Fugazot: la serie argentina para maratonear en Disney Plus

El catálogo de Disney+ ofrece una propuesta ideal para devorar en una sola tarde: Nada, la aclamada comedia dramática encabezada por Luis Brandoni y que cuenta además con la participación destacada de María Rosa Fugazot en su elenco. Creada por la dupla de realizadores Mariano Cohn y Gastón Duprat, la producción se destaca por un retrato filoso, elegante y costumbrista de Buenos Aires, respaldado por un elenco de figuras de primer nivel de la escena nacional e internacional.

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La historia sigue los pasos de Manuel, un sofisticado y excéntrico crítico gastronómico encarnado por Brandoni; acostumbrado a que su rutina esté resuelta al detalle, su vida sufre un vuelco absoluto tras el fallecimiento de su ama de llaves, con quien compartió más de cuatro décadas de convivencia. Totalmente inoperante ante las tareas cotidianas más elementales, el protagonista queda a la deriva y se ve obligado a contratar a una nueva empleada doméstica para intentar reordenar su caótico universo.

La trama cobra una dimensión particular con la incorporación de Robert De Niro en una participación de enorme atractivo, sumado a las actuaciones de Majo Cabrera, Silvia Kutika, Katja Alemann, Gastón Cocchiarale, Belén Chavanne y la colaboración especial de Guillermo Francella. Lanzada originalmente en la plataforma a finales de 2023 tras filmarse en diversas locaciones porteñas, la miniserie se convirtió rápidamente en un éxito de crítica y público.

Para quienes se queden con ganas de más, la historia ya tiene garantizado su regreso a la pantalla: se confirmó que la ficción tendrá una segunda temporada bajo el título Todo, cuya etapa de rodaje tuvo lugar en la ciudad de Nueva York con miras a su próximo estreno en 2027. Con episodios breves y un ritmo narrativo impecable, Nada resulta la recomendación perfecta para disfrutar de una maratón de comedia de altísima calidad.

Nada.

Elenco completo de la serie Nada