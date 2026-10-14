Actúan Facundo Arana y Jorge Suárez: de qué trata esta comedia dramática perfecta para una noche de teatro

Para quienes buscan una salida cultural que combine sensibilidad, momentos de risas y un trasfondo de profunda reflexión, la cartelera teatral suma una alternativa ideal. Se trata de Visitando al Sr. Green, una comedia dramática protagonizada por Facundo Arana y Jorge Suárez que invita a reírse a carcajadas al tiempo que plantea interrogantes sobre la empatía y los vínculos humanos.

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La historia parte de un conflicto cotidiano cuando Ross Gardiner (Arana), un joven ejecutivo neoyorquino que se ve involucrado en un incidente de tránsito en el que casi atropella al Sr. Green (Suárez), un viudo de edad avanzada que transita sus días en soledad. Como sanción, un tribunal le impone al joven la obligación de concurrir a la casa del anciano una vez por semana durante medio año para asistirlo en sus tareas domésticas y necesidades básicas.

Lo que inicia como un compromiso forzado e incómodo expone rápidamente la brecha entre dos generaciones distantes; separados por la edad, las costumbres y concepciones opuestas de la vida, ambos personajes deben aprender a convivir en un mismo espacio. Sin embargo, el correr de las semanas y la continuidad de las visitas transforman la fricción inicial en una cercanía impensada y desafían los prejuicios, las convicciones y las barreras emocionales de cada uno.

Con un equilibrio justo entre tono de comedia y momentos de alta carga afectiva, la pieza aborda temáticas universales como la soledad, la familia, la aceptación y el valor de la amistad. La dinámica entre Arana y Suárez logra interpelar a la platea sobre la relevancia de escuchar verdaderamente a la otra persona y animarse a revisar las certezas propias.

Jorge Suárez y Facundo Arana.

Funciones, horarios y valores de las entradas

La obra ofrece un abanico amplio de funciones de miércoles a domingos, sumando una doble presentación durante las jornadas de los sábados para dar respuesta a la alta demanda de público. Las entradas para disfrutar de esta propuesta están disponibles con valores que oscilan entre los $52.000 y los $65.000, según la ubicación elegida en la sala.