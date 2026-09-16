Actúan Coco Sily y Susy Shock y es la serie de acción ideal para maratonear en Netflix

Coco Sily y Susy Shock se suman a la tercera temporada de En el barro.

Netflix sigue apostando a las producciones hechas en Argentina y en las últimas horas reveló que la temporada 3 de En el barro, actualmente en rodaje, se estrenará en el 2027. La serie que encabeza Ana Garibaldi como Gladys Borges suma un impresionante elenco en los nuevos episodios entre quienes se encuentran el actor y comediante Coco Sily y la actriz Susy Shock.

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Netflix confirmó que En el barro tendrá una tercera temporada. La ficción realizada junto a Underground, una división de Telemundo Studios, continuará explorando la historia de las presas de La Quebrada y expandiendo el universo carcelario femenino que conquistó a la audiencia en todo el mundo.

Dirigida por Sebastián Ortega, En el barro es un spinoff de El Marginal que sigue a la viuda de Mario Borges (Claudio Rissi) tras caer en un penal donde debe sobrevivir a las bandas de presas que quieren acabar con ella. La dirección de los nuevos capítulos estará a cargo de Paula Hernández, Pablo Fendrik, Estela y el elenco principal lo completan Valentina Zenere, Lorena Vega, Carolina Ramírez y Érika de Sautu Riestra, con las participaciones especiales de Juana Molina y María Becerra.

Además, la serie incorpora al elenco a Camila Platee, Susy Shock, Carla Pandolfi, Silvina Sabater, Noelia Pompa, Lula Rosenthal, Edda Bustamante, Coco Silly, Evitta Luna, Walter Quiroz, Pablo Rago, Juan Palomino, Alberto Ajaka, Belén Blanco y Marco Antonio Caponi. Según trascendidos, Susy Shock sería la villana principal de la temporada, rol que anteriormente ocupó Verónica Llinás.

El personaje que "vuelve" de la muerte

Otra de las sorpresas para la tercera temporada es la confirmación de Gerardo Romano como parte del elenco. El actor encarna a Sergio Antín, uno de los personajes más queridos y odiados de El Marginal cuyo arco narrativo en la segunda temporada terminó con más dudas que certezas.

Aunque en su escena final unos perros se disponen a matarlo, parece que este no será el final del personaje interpretado por Romano. Por el momento se desconocen mayores detalles sobre su personaje.