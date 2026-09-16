Dónde ver las series ganadoras de los premios Emmy 2026 en plataformas

Los Emmy 2026 dejaron un saldo de ganadores que sorprendieron a los fanáticos de las series. La maldición de Widow's Bay hizo historia con 14 estatuillas y se convirtió en la revelación de la noche, en la que también triunfaron el drama médico The Pitt, la miniserie DTF St. Louis y la distopía Pluribus. Estas son las principales ganadoras de los Emmy 2026 y dónde verlas en streaming en Argentina.

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La maldición de Widow's Bay - Apple TV

Entre sus galardones destacan mejor serie de comedia, mejor actor protagonista para Matthew Rhys, actor y actriz secundarios para Stephen Root y Kate O'Flynn, dirección para Hiro Murai y guion para su creadora, Katie Dippold. La serie de Apple TV combina humor negro, misterio y terror sobrenatural en una isla de Nueva Inglaterra marcada por una supuesta maldición. Su tono excéntrico y coral y sus certeros golpes de humor negro y sátira aderezan las oscuras andanzas de una pequeña comunidad que debe enfrentarse a sucesos cada vez más extraños.

The Pitt - HBO Max

The Pitt sumó seis premios en total, incluido el de mejor actor protagonista de drama para Noah Wyle. La serie médica de HBO Max volvió a imponerse en las categorías principales después de liderar las nominaciones en esta edición con 25 candidaturas. Ambientada en la sala de urgencias de un hospital de Pittsburgh, la ficción sigue, a ritmo de un capitulo por hora, la intensa jornada de trabajo de su personal. Con una estructura en tiempo real y un ritmo asfixiante, retrata la presión asistencial, los dilemas éticos y el coste emocional de la medicina de emergencias.

DTF ST. Louis - HBO Max

Con siete premios, incluido el de mejor miniserie o serie antológica, y por las actuaciones de David Harbour y Linda Cardellini, la serie de HBO Max es una comedia negra centrada en una pareja de St. Louis cuya relación entra en una fase caótica. El título explora el matrimonio, el deseo, la frustración y las contradicciones de la vida adulta desde un enfoque incómodo, ácido y muy poco complaciente.

Pluribus - Apple TV

Pluribus se alzó con seis premios, entre ellos el Emmy a mejor actriz protagonista de drama para Rhea Seehorn y el de mejor guion de drama para Vince Gilligan. Creada por el responsable de Breaking Bad y Better Call Saul, la ficción de Apple TV presenta un universo de ciencia ficción con una premisa inquietante y de gran escala. Seehorn encarna a una escritora ajena a un fenómeno que ha alterado de forma radical la realidad y la conducta de toda la humanidad.

Spider Noir - Prime Video

Spider-Noir sumó cinco Emmy, a pesar de haber sido cancelada tras una temporada. La serie reimagina a Spider-Man dentro de una estética de cine negro, con una versión envejecida y desencantada del héroe que ejerce de detective privado en el Nueva York de los años 30. Está protagonizada por Nicolas Cage.

Hacks - HBO Max

Hacks cerró su recorrido con dos Emmy, incluido el de mejor actriz protagonista de comedia para Jean Smart. La intérprete ganó por quinta vez por Deborah Vance y se convirtió en la primera persona que consigue un Emmy por cada temporada de una misma serie logrando un pleno perfecto. La comedia sigue la relación creativa y personal entre una legendaria monologuista de Las Vegas y una joven guionista con una voz radicalmente distinta.

Con información de Europa Press.