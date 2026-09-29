Actúan Betiana Blum, Romina Gaetani y Ludovico Di Santo: la comedia dramática para no perderse en Calle Corrientes

La cartelera teatral renueva su oferta de suspenso con el desembarco de La ratonera, el clásico de la literatura policial que reúne en escena a Betiana Blum, Romina Gaetani y Ludovico Di Santo. La presencia de este trío protagónico se presenta como el principal atractivo de una puesta en escena pensada para mantener al espectador en constante tensión, donde el talento interpretativo resulta clave para sostener el juego de engaños y secretos de la trama.

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Basada en la célebre obra de Agatha Christie, la historia que se da de miércoles a domingo en el teatro Liceo traslada al público a las salas del hostal Monkswell, una hostería recientemente inaugurada que queda completamente incomunicada a raíz de una feroz tormenta de nieve. En ese contexto de encierro forzado, un grupo de desconocidos debe convivir mientras la noticia de un sangriento crimen en Londres empieza a perturbar la calma del lugar.

La llegada imprevista de un joven sargento de policía eleva el conflicto al advertir que el homicida podría estar oculto entre los presentes y que una nueva víctima figura en sus planes. A partir de ese momento, la desconfianza se apodera de cada rincón de la casona: los huéspedes comienzan a mirarse con recelo, revelando aspectos oscuros de su pasado y dejando al descubierto que ninguno es quien aparenta ser.

Cuando el peligro finalmente se concreta dentro del hostal, la casa se transforma en una verdadera trampa mortal sin salida. Con un ritmo ágil y giros argumentales constantes, La ratonera se posiciona como una recomendación imperdible para los amantes del género policial y del teatro de suspenso.

La Ratonera.

Elenco completo de La Ratonera

Carlos Belloso

Ludovico Di Santo

Romina Gaetani

Walter Quiroz

Malena Solda

Andrés Gil

Carlos Santamaria

Otra opción para disfrutar en la Calle Corrientes

La cartelera porteña suma una alternativa para el fin de semana en el Teatro Metropolitan con la llegada de Cuestión de género, una pieza que combina el registro comédico con el análisis de los condicionamientos y prejuicios sociales contemporáneos. La puesta reúne en los roles centrales a Moria Casán y Jorge Marrale, articulando una narrativa que examina los juicios públicos y las contradicciones morales del ámbito privado.

El argumento se centra en la figura de Jade, encarnada por Casán, una diseñadora de proyección profesional que, luego de obtener un diagnóstico médico adverso, resuelve transmitirle a su esposo un secreto conservado desde el comienzo de su vínculo conyugal de tres décadas. La situación desencadena una crisis de proporciones en la pareja, dado que su cónyuge, un dirigente político interpretado por Marrale que promueve un discurso progresista e inclusivo en pleno período electoral, opta por articular mecanismos de contención mediática para evitar costos en su proyección pública y resguardar a Sofía, la hija adoptiva del matrimonio representada por Paula Kohan.