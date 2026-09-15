Betiana Blum, su regreso al teatro y su postura frente a los ataques de Milei a los actores: “Es una locura”

Betiana Blum es una malvada jueza en La Ratonera, el clásico de Agatha Christie que vuelve a presentarse en Buenos Aires.

El teatro está viviendo un revival del suspenso en variadas propuestas de la cartelera porteña a las que se suma La Ratonera, la mítica obra de Agatha Christie que lleva más de 70 años de presentaciones ininterrumpidas en el mundo. La nueva puesta que se está viendo en el Teatro Liceo cuenta con un elenco de figuras estelares bajo la dirección de Manuel González Gil: Carlos Belloso, Betiana Blum, Malena Solda, Walter Quiroz, Carlos Santamaría, Romina Gaetani, Ludovico Di Santo y Andrés Gil le dan forma al misterio de la escritora británica.

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En una entrevista exclusiva con El Destape, la actriz Betiana Blum adelantó su personaje en la obra y opinó de la actualidad de la cultura y los desafíos a los que se enfrenta el teatro, en medio de una crisis económica acuciante para la clase obrera argentina.

¿Tu acercamiento a Agatha Christie fue por los libros o las películas?

- Por las películas. Me encanta su forma de construir historias de misterios, es maravillosa y nunca te das cuenta por dónde viene la cosa hasta el final. En La Ratonera hago de una jueza de la Nación, es mala… es una perra. Es un personaje muy interesante para descubrir y muy genial, y la puesta que eligió Manuel González Gil es buenísima. Y desde que se anunció la obra no paran de venderse entradas.

Son afortunados porque no es la realidad de muchas otras obras de teatro.

- Para mí es un misterio lo que está haciendo esta gente (el Gobierno) con la profesión y con los actores. No entiendo por qué se ensañan con nosotros y no creo que puedan llegar a consumar todo lo que se proponen porque es una locura. Además, son personas que también quieren ser actores. El presi quería ser actor…

El presidente tuvo una obra de teatro en el Picadilly, El consultorio del doctor Milei.

- Por eso. No se entiende…

¿Creés que los ataques de odio del Presidente a los actores se deben a alguna posible frustración personal?

- No lo sé, pero es una locura y creo que no va a prosperar porque si hay algo que ama y respeta el público argentino es a los actores. Es un momento de mucho misterio, aunque no lo escribió Agatha Christie (se ríe). No es una conducta que tenga lógica, pero tengo esperanzas.

"Me anoté para estudiar Letras, pero terminé siendo actriz"

¿Quién fue el primer maestro de actuación?

- Augusto Fernandes. A los provincianos siempre nos enseñan que tenemos que preguntar quién es el mejor e ir para ese lado, y en ese momento la mejor era Hedy Crilla pero estaba en Europa. Pese a eso, me enteré que Augusto era su discípulo y empecé a estudiar con él hasta la vuelta de Hedy. A Augusto no le gustó cuando le dije que quería tener la experiencia de aprender con Hedy…

Y dejaste de tomar clases con él.

- Sí, a pesar de haber recibido mucho de Augusto. La verdad es que no me equivoqué porque Hedy era una persona con un conocimiento del ser humano muy profundo, además de ser una maestra de teatro impresionante. Recuerdo que en un momento de mi vida me pasó algo muy triste en mi vida, y Hedy fue la primera en darse cuenta. Al finalizar la clase, me pidió que me quedara para hablar, me sirvió un té y me dijo: “Simplemente quiero decirte que yo sé que te ha pasado algo muy fuerte. No quiero que me lo cuentes, pero sí quiero que sepas que te acompaño”.

¿Las clases con Hedy te hicieron encontrar la vocación?

- El tema de la actuación estuvo siempre en mi imaginación. Cuando era chica pensaba que en mi adultez iba a escribir novelas, pero siempre que venían mis amigas a casa hacía puestas, espectáculos inventados. Y aparte, cuando en el pueblo se hacían actuaciones siempre me citaban. Hice cosas dificilísimas como el monólogo de La vida en sueños o Fuenteovejuna. A pesar de eso, cuando me anoté para estudiar Letras, la vida me llevó a la actuación.

La Ratonera, de Agatha Christie en versión de Manuel González Gil, puede verse de miércoles a domingos en el Teatro Liceo (Avenida Rivadavia 1499, CABA).