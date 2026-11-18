Benito Cerati fue parte de la composición de Adiós a sus 11 años.

Se cumplieron 20 años del lanzamiento de Ahí vamos, el cuarto álbum de estudio de Gustavo Cerati como solista que vio la luz en 2006. Entre los grandes himnos que consolidaron el regreso del músico argentino al sonido de guitarras crudas y directas sobresale Adiós, una de las piezas más emblemáticas de su repertorio que esconde una particular historia familiar.

{{{htmlAmp}}}

La letra de esa canción que está vigente en el oído de la gente como si el tiempo no hubiese pasado fue compuesta a cuatro manos: las de Gustavo y las de su hijo Benito, quien por entonces tenía apenas 11 años. La participación del joven músico surgió de manera natural en la intimidad del proceso creativo del disco.

Según explicó el propio Benito en 2014, su padre le propuso colaborar en la escritura de las canciones porque, pese a su reconocido talento literario, la instancia de redactar versos no resultaba su parte favorita dentro del oficio de compositor. "Fue algo bastante espontáneo, él me dio para escribir letras de sus discos y quedó Adiós. En principio me había ofrecido hacer las letras del disco porque a él no le gustaba mucho escribir. Él escribe bárbaro, pero no era lo que más le gustaba en el campo de la música y compositor", recordó Benito Cerati a TN.

Musicalmente, Adiós inicia de forma directa con su melodía principal antes de dar paso a una letra que reflexiona sobre el final de los vínculos amorosos y la posibilidad de evolución personal tras una separación. Durante la gira internacional de presentación de Ahí vamos, Gustavo Cerati solía introducir el tema ante el público con una breve frase que sintetizaba ese espíritu de cierre y comienzo: "Hola, adiós".

Gustavo y Benito Cerati.

Con el paso de los años, la estrofa final de aquella composición adquirió un peso simbólico aún más profundo para la historia del rock nacional. El 4 de septiembre de 2014, tras conocerse el fallecimiento del exlíder de Soda Stereo, Benito Cerati recurrió a su cuenta oficial de Twitter para despedir a su padre citando precisamente el verso que ambos habían plasmado una década atrás: "Decir adiós es crecer".

La implicancia de Siempre Es Hoy en Ahí Vamos

Gustavo Cerati admitió que no había quedado plenamente satisfecho con el resultado final del álbum Siempre es Hoy; el músico explicó que la obra fue concebida inicialmente bajo una ambición que no logró plasmarse por completo en el formato físico: "Siempre es hoy me parece un disco muy bueno, pero tuvo sus problemas: como no pudo ser un álbum doble, metí toda la cantidad de temas que entran en el espacio de un solo disco", detalló ante la audiencia presente.

Esa revisión crítica expuso su criterio de exigencia artística y permitió comprender el viraje hacia un sonido más directo y concreto que definió a su trabajo posterior, Ahí Vamos. "Ahora quise ser más afilado y me impuse preconceptos: tenía que tener trece temas, por ejemplo. Ni doce ni catorce, trece. Igual, no soy una persona que vaya siempre por el mismo camino, me gustan muchas cosas. Entonces aparecen temas que son muy explosivos y rockeros, y también otros que van por otro lado. En algún punto, me extendí menos y fui más directo. No quería que los temas se salieran de la ruta", señaló el compositor sobre el proceso creativo de aquel lanzamiento.

Ahí Vamos, remasterizado

El legado de Gustavo Cerati suma un nuevo capítulo con el relanzamiento de Ahí Vamos, su cuarto álbum de estudio como solista, que celebra su 20° aniversario mediante una edición remasterizada con arte renovado y presentaciones especiales en vinilo y CD. Publicado originalmente el 4 de abril de 2006, el disco representó uno de los puntos más altos de su carrera y consolidó canciones que permanecen vigentes en el repertorio del rock argentino.

La nueva versión, editada a través de Sony Music, se encuentra disponible desde el 12 de noviembre en plataformas digitales. Por su parte, los formatos físicos llegaron a los locales comerciales el viernes 13, coincidiendo con una nueva edición de La Noche de las Disquerías, el evento cultural organizado por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF).