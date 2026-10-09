Las 10 series en tendencia para ver el fin de semana del 9, 10 y 11 de octubre 2026 en Argentina

El catálogo de Netflix renueva sus tendencias con una selección bastante variada que cautiva a muchos espectadores. En cuanto a géneros, hay desde thrillers de época y dramas judiciales, hasta misterios psicológicos y relatos sobrenaturales, el ranking de las diez producciones más populares refleja a la perfección la enorme diversidad de propuestas que dominan y transforman el catálogo de esta plataforma.

Te conozco: thriller psicológico turco sobre una pintora cuya tranquilidad familiar se quiebra cuando la niñera que contrata para su hija resulta ocultar un oscuro vínculo del pasado con su esposo.

Mis muertos tristes: miniserie argentina dirigida por Pablo Larraín y basada en cuentos de Mariana Enríquez. Protagonizada por Mercedes Morán y Dolores Fonzi, explora el contacto con el más allá en Buenos Aires.

El problema final: adaptación española de la novela de Arturo Pérez-Reverte. Con José Coronado, traslada a la audiencia a la Mallorca de 1959 para resolver un enigmático asesinato en un hotel aislado.

Shaque: no confíes en nadie: intenso suspenso de la India que narra la búsqueda de una madre tras el secuestro de su recién nacida, destapando una compleja red de secretos y engaños familiares.

Al este del Edén: miniserie de época encabezada por Florence Pugh que reinterpreta el clásico de John Steinbeck, adentrándose en las grietas morales, celos y conflictos de una influyente dinastía. MÁS INFO Netflix Las 8 nuevas series y películas que estrena Netflix en octubre 2026

Monstruo: la historia de Lizzie Borden: la antología criminal de Ryan Murphy explora el célebre caso policial de 1892, ofreciendo un visceral análisis victoriano sobre los roles de género, las presiones y la violencia.

Academia Minerva: drama italiano desarrollado en una rigurosa escuela militar donde la disciplina se cruza con romances juveniles, secretos guardados y la investigación iniciada por un cadete tras la desaparición de un amigo.

Habeas Corpus: potente drama judicial brasileño centrado en una brillante profesora de derecho penal que reabre un caso para liberar a un inocente, sin saber que una alumna esconde intenciones vinculadas a su pasado.

El club gastronómico: thriller neerlandés basado en una novela. Un club de amigos sufre un trágico incendio que destruye la casa de uno de los integrantes, desencadenando una compleja investigación que saca a la luz una oscura red de mentiras, infidelidades y secretos financieros entre parejas que creían conocerse a la perfección..