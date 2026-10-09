Las 10 películas más esperadas del Festival de Mar del Plata 2026

La bola negra, la esperada película de Los Javis, se verá en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

La 41° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se realizará del 5 al 15 de noviembre de 2026 y ya empezaron a revelarse algunas de las películas que serán parte del festival. Un repaso por 10 películas que despiertan interés y prometen convertirse en algunos de los grandes atractivos de la programación.

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1. Fjord

Sinopsis: la película de Cristian Mungiu reúne a Sebastian Stan y Renate Reinsve en una historia sobre una pareja religiosa que se muda a Noruega y entra en conflicto con las leyes locales sobre la crianza de sus hijos. Su reconocimiento en Cannes y el debate que propone la convierten en uno de los títulos centrales.

2. Woman Unknown

Sinopsis: la película danesa de May el-Touky llega con un respaldo de enorme peso: según la información que compartiste, acaba de ganar el León de Oro en el Festival de Venecia. Es uno de los títulos más atractivos de la propuesta nórdica.

3. Paper Tiger

Sinopsis: la nueva película de James Gray sobresale por su elenco: Adam Driver, Scarlett Johansson y Miles Teller. La combinación de un director reconocido y tres figuras de Hollywood le da un lugar destacado dentro de la sección Autores.

4. La bola negra

Sinopsis: el proyecto de Javier Calvo y Javier Ambrossi conecta tres historias situadas en distintas épocas y toma como inspiración un relato inconcluso de Federico García Lorca. La presencia de Penélope Cruz y Glenn Close, entre otras figuras, potencia su atractivo.

5. Growth of the Soil

Sinopsis: la adaptación de la novela de Knut Hamsun, a cargo del experimentado director Hans Petter Moland, representa a Noruega en la selección nórdica. Su origen literario y su escala de producción la convierten en una propuesta para seguir de cerca.

6. Josephine

Sinopsis: protagonizada por Channing Tatum y Mason Reeves, la película de Beth de Araújo ganó el Gran Premio del Jurado y el premio del público en Sundance, de acuerdo con el material proporcionado. Su temática dramática y el doble reconocimiento la destacan entre las producciones independientes.

7. Gentle Monster

Sinopsis: la realizadora austríaca Marie Kreutzer presenta una película con Léa Seydoux y Catherine Deneuve. La combinación de ambas actrices y la expectativa alrededor de la interpretación de Seydoux justifican su inclusión.

8. The Squirrel

Sinopsis: esta comedia de ciencia ficción finlandesa imagina un mundo en el que desaparecieron todos los animales. Su premisa original y su combinación de humor y especulación la convierten en una de las propuestas más singulares de Luces Nórdicas.

9. Everybody Digs Bill Evans

Sinopsis: la película de Grant Lee se inspira en la vida del célebre pianista de jazz y cuenta con Bill Pullman y Laurie Metcalf. Su llegada tras obtener el premio a la Mejor Dirección en Berlín le aporta un atractivo adicional.

10. Cute

Sinopsis: la película de Marlene Emilie Lyngstad generó largos aplausos en su presentación en San Sebastián, según el texto original. Su propuesta controvertida y la participación de Jan Gunnar Røise la convierten en otra de las apuestas fuertes del cine nórdico.