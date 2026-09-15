La película que recibió una ovación de 14 minutos en Venecia y la aventura más desopilante de Jorge Luis Borges llegan al Festival de Mar del Plata

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que celebra su 41° edición desde el 5 al 15 de noviembre, anunció su película de inicio y clausura: Caballo salvaje nueve, del aclamado director Martin MacDonagh, abrirá el festival mientras que el drama Borges and Me, basada en la novela homónima de Jay Parini sobre sus viajes con el escritor Jorge Luis Borges, lo cerrará.

{{{htmlAmp}}}

Tras su debut en el Festival de Venecia con una ovación de 14 minutos, Caballo salvaje nueve llegará en los próximos días al de Toronto para continuar lo que promete ser una trayectoria arrasadora en la nueva carrera por los premios. La película seguirá su camino festivalero en Mar del Plata, donde podrá verse el 5 de noviembre, antes de su estreno comercial en salas de cine argentinas.

La película se sitúa poco antes del golpe de Estado chileno de 1973, cuando los agentes de la CIA Chris (John Malkovich) y Lee (Sam Rockwell) son enviados desde Santiago a la Isla de Pascua por su jefe, MJ (Steve Buscemi). Entre las icónicas estatuas de la isla, y mientras los socios de larga data lidian con sus pasados oscuros y conspiraciones presentes, el nuevo vínculo de Chris con unas estudiantes rebeldes (Mariana di Girolamo y Ailín Salas) pone en riesgo el curso del viaje en este paraíso remoto.

Dirigida por el ganador del Premio de la Academia Martin McDonagh (Escondidos en Brujas, Siete psicópatas, Tres anuncios por un crimen, Los espíritus de la isla) Caballo salvaje nueve está protagonizada por el dos veces nominado al Oscar John Malkovich (En un lugar del corazón, En la línea de fuego), el ganador del Oscar Sam Rockwell (Fosse/Verdon, Vice), Steve Buscemi (Fargo, Ghost World), Mariana Di Girolamo (Ema, El Jockey), Ailín Salas (El Secreto, Monzón), junto a Tom Waits (Siete psicópatas) y Parker Posey (The White Lotus). Con guion de McDonagh, la película reúne nuevamente al director y guionista con Searchlight Pictures, Blueprint Pictures y Film4, tras su colaboración en Los espíritus de la isla, nominada a 9 Premios de la Academia. La producción tiene su fecha de estreno comercial en Argentina prevista para el 12 de noviembre.

Así es la película sobre los viajes más desopilantes de Jorge Luis Borges

Como película de clausura la elegida es Borges and Me de Marc Turtletaub, que le da vida cinematográfica al gran maestro de la literatura. Basada en las memorias del autor norteamericano Jay Parini, quien realizaba un intercambio en Escocia durante sus estudios universitarios, el film recrea como éste (Finn Whiteheard, de Dunkirk) recibió el encargo de llevar a pasar a Borges en auto por las Altas Tierras durante varios días.

El actor chileno Luis Gnecco, quien ya tuvo a su cargo interpretar a Pablo Neruda en la película de Pablo Larraín que fue nominada al Globo de Oro, logra replicar en este nuevo trabajo la personalidad única y el conocimiento enciclopédico del autor de El Aleph, de cuyo fallecimiento se cumplen 40 años. El elenco del film que se proyectará el 14 de noviembre después de la ceremonia de clausura en una función abierta para el público general se completa con figuras como Alan Cumming y Peter Mullan.