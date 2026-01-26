Wanda Nara lanzó una bomba sobre Maxi López y L-Gante: “Compartieron..."

Wanda Nara contó una intimidad de L-Gante y Maxi López.

Un contacto en vivo para OLGA volvió a poner a Wanda Nara en el centro de la escena y dejó uno de los momentos más explosivos del streaming. La mediática habló por teléfono desde su casa, mientras Maxi López y L-Gante estaban en el estudio, y el ida y vuelta entre los tres derivó en confesiones, chicanas y una frase que encendió todas las alarmas.

El clima arrancó distendido, con recuerdos, anécdotas y comentarios sobre los regalos que Wanda solía hacerles a sus exparejas. Sin embargo, el tono cambió cuando la conversación giró hacia las infidelidades y los vínculos cruzados entre ellos. Entre risas y pases de factura, Wanda lanzó primero una ironía que marcó el ritmo del intercambio. “¿Por qué no hacen un club y se juntan los jueves a hablar de mí?”, dijo, y agregó: “Para mí lo que tienen que hacer… no son tantos mis ex… pero se juntan y los jueves, hablan. Porque tengo más cosas buenas que malas”.

Maxi López no dejó pasar el comentario y retrucó en el mismo tono: “Esta quiere armar un grupo de los ex. Ojo eh”, sumando picante al cruce. Pero el momento más tenso llegó cuando Wanda habló sin filtro de las infidelidades. “¿De mis ex favoritos? Estás en presencia de dos que me habrán cagado con media Argentina”, disparó, generando sorpresa y risas nerviosas en el estudio.

Wanda Nara dejó mal parados a Maxi López y L-Gante

Lejos de frenar, la mediática redobló la apuesta con una acusación que dejó a todos en shock. “Es más, después que se queden hablando solos porque hasta creo que compartieron una mina. Es más, es morocha, y me parece raro porque a los dos les gustan más las rubias. Hablo de una que empieza con ‘N’”, lanzó, sin revelar el nombre.

Wanda, sin dar el nombre, insistió en su postura y explicó por qué cree que dice la verdad. “Los descubrí porque no saben mentir, se les nota en la cara. Y después por la culpa que tienen. Pero no me quiero pelear con mis ex que son re amigos, y nos queremos todos”, cerró, intentando bajar un cambio antes de que el clima se descontrole del todo.