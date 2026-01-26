La contundente indirecta de Maxi López a Mauro Icardi.

Maxi López es una de las incorporaciones más resonantes de Olga para el verano. Tras el éxito que viene teniendo su imagen a raíz de su participación en MasterChef Celebrity, desde el canal de streaming decidieron contar con él para los móviles en la playa y fungir como panelista en diferentes programas.

Este lunes 26 de enero tomó especial protagonismo, ya que fue invitado L-Gante en una suerte de "cruce de exparejas" de Wanda Nara. Sin embargo, previo al encuentro con el reconocido cantante de cumbia 420, el exfutbolista lanzó una picante indirecta a Mauro Icardi.

Maxi López en MasterChef Celebrity.

¿Qué dijo Maxi López de Mauro Icardi?

En determinado momento, pasaron el audio de una oyente que comentó que en el secundario solía comentarle a sus amigas que le gustaba cierta persona y estas, de un día para el otro, se comenzaban a hablar con el chico en cuestión y hasta llegaron a formalizar con uno. A colación de esto, empezaron a hablar sobre si se debía o no compartir los "objetivos" amorosos de uno a los demás. Fue allí cuando Maxi López tomó la palabra y dejó una indirecta.

"Está siempre el amigo ese garca que va, pum y te... yo tenía uno así", lanzó entre medio de la discusión. Si bien inicialmente pasó desapercibido, con el pasar de los segundos uno por uno fueron cayendo en que era un claro dardo a Mauro Icardi y la ya conocida historia del romance con Wanda.

Con esta última se comunicaron luego, cuando L-Gante estaba ya en cámara. "¿Estamos en presencia de tus ex favoritos?", quiso saber Nati Jota. Punzante, la blonda respondió: "Estás en presencia de dos que entre ambos me habrán cagado con media Argentina". Tras las numerosas risas, el artista deslizó que ella era una "reina" y el exjugador no se hizo cargo de las acusaciones.

Por otra parte, ella mencionó que entre ellos tenían en común que "soy el amor de la vida de ambos y eso los marcó para siempre", además de que "quedaron un poco despechados, pero después se les pasó y ahora podemos tener esta amistad". Ante eso, el joven aportó también su golpe al actual delantero del Galatasaray: "Si nosotros somos los despechados, ¿qué queda para los demás?".