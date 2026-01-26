Los motivos de la desconocida guerra entre Wanda Nara y Vero Lozano: "Ella"

Los motivos de la desconocida guerra entre Wanda Nara y Vero Lozano.

Mientras el escándalo con Mauro Icardi acapara los títulos de los noticias, Wanda Nara abrió un nuevo frente de conflicto, esta vez con sus propios empleadores. Según trascendió, las autoridades de Telefe manifestaron su profundo malestar con la conductora por una actitud que consideraron desleal: hablar con la competencia y ningunear a los programas de la casa.

Majo Martino, panelista en el ciclo de Yanina Latorre, reveló la trastienda de esta tensión. "En Telefe están muy enojados con Wanda Nara", aseguró. El detonante fue el reciente móvil que la empresaria le dio a SQP, por América TV. Cuando el equipo de Telefe intentó acercarse para obtener su testimonio sobre la crisis matrimonial, ella se negó de forma rotunda.

"Desde el canal se preguntan por qué acepta dar móviles a otros canales, pero no a los programas de la señal", explicó Martino sobre el desconcierto que reina en los pasillos de Telefe.

Qué pasa con Bake Off

Sin embargo, Martino reveló el posible motivo del accionar de Wanda Nara. "Me cuentan que Wanda está muy caliente con Vero Lozano porque va a conducir Bake Off y ella sigue diciendo que será ella quien va a conducir, y no es así", detalló la periodista.

Esta bronca derivó en una represalia directa: Wanda decidió no aparecer en Cortá por Lozano ni en el ciclo de Georgina Barbarossa. Según la información, la guerra es unilateral: "Hay pica de Wanda hacia Vero. De Vero hacia Wanda, está todo bien".