Revelan lo que hará Telefe con Wanda Nara después de MasterChef Celebrity: "No cayó bien"

Wanda Nara podría tener problemas en Telefe.

La relación entre Wanda Nara y Telefe volvió a quedar bajo la lupa y, esta vez, no por el rendimiento de MasterChef Celebrity sino por el ruido que se generó fuera de cámara. En las últimas horas se conocieron detalles internos del canal que dejaron en evidencia un fuerte malestar con la conductora, luego de que expusiera públicamente chats privados con Mauro Icardi y reavivara el escándalo mediático.

El tema fue abordado en DDM (América TV), donde Marcelo Polino sorprendió al revelar cuál sería la postura que evalúan puertas adentro en Telefe una vez que termine el reality gastronómico. Según contó el periodista, el conflicto no pasa por el rating ni por el desempeño profesional de Wanda al frente del programa, sino por las consecuencias de su exposición personal.

¿Qué planean hacer desde Telefe con Wanda Nara?

“Tengo gente conocida en la parte legal de Telefe y estaban bastante preocupados. La frase que sobrevuela es: ‘Bueno, ya termina MasterChef y dejémosla un poco ahí en el freezer’”, lanzó Polino sin rodeos.

La declaración encendió las alarmas en el piso y abrió el debate sobre el futuro inmediato de Wanda dentro del canal. Marina Calabró fue directa al preguntar si esa “congeladora” implicaba un corrimiento real de pantalla, y Polino confirmó que, al menos por ahora, otros proyectos seguirán en manos de figuras distintas. En ese sentido, recordó que Bake Off quedará nuevamente a cargo de Verónica Lozano.

El problema de Telefe con Wanda Nara

Más allá de los programas, el foco del conflicto estaría puesto en el impacto institucional de los escándalos. Guido Záffora quiso saber si en Telefe estaban conformes con Wanda como conductora y Polino fue preciso: el programa funciona, ella cumple correctamente su rol, pero la preocupación está en lo que dice y hace fuera del aire. “La lupa está puesta más en lo que dice para afuera que en el trabajo”, explicó, y remarcó que su contrato incluye una cláusula específica sobre el cuidado de su vida privada.

Según detalló, en el canal no cayó nada bien que una figura del prime time “ventile intimidades propias y del padre de sus hijas”, ya que consideran que eso termina afectando no solo su imagen, sino también la del formato y la señal. Calabró aportó otro dato sensible: el enojo que generó un posteo de Mauro Icardi criticando MasterChef. “La palabra que usaron fue ‘viene y nos mea’. Les baja el precio a todos: a Wanda, al formato y a los participantes”, reveló.

A Telefe no le gusta que cuente tantas intimidades.

Polino, por su parte, sumó una frase aún más dura que habría escuchado desde el canal: “Esta mina vuelve a abrir la boca y vuelve a ensuciar al canal”. Para reforzar la gravedad del asunto, en el programa leyeron un fragmento del contrato de Wanda con Telefe, donde se establece la obligación de mantener una conducta privada alejada de escándalos que puedan generar descrédito público o afectar los valores de la emisora.