El regreso a clases está en debate en cada distrito del país y, por lo tanto, es uno de los temas de debate en los ciclos de televisión. En el programa Nada Personal, Viviana Canosa deslizó una fake news que rápidamente fue desmentida por el periodista Pablo Caruso, quien le pidió encarecidamente "dar información".

La conductora macrista quería desparramar la idea de una interna en el Frente de Todos entre Sergio Massa y el ministro de Economía, Nicolás Trotta, por el regreso a clases y que hubo anuncios cruzados. "Es medio un gobierno de gata flora", disparó. Pero Caruso la frenó de inmediato: "En ningún momento hubo un anuncio".

"Lo vi a Trotta en la televisión todo el día anunciando que ni siquiera se necesita la vacuna para volver a las clases presenciales. No es anuncio pero es lo más parecido", lo contradijo la conductora que tomó dióxido de cloro al aire.

"Esto es información, no es opinión. Trotta dijo: 'no hace falta la vacuna para volver a las clases'. Se reunieron para hacer una evaluación y para construir el índice epidemiológico. Cada distrito tendrá su responsabilidad de acuerdo a como sea la situación, de riesgo alto, medio o bajo. Pero no hubo un anuncio que se volvió para atrás", argumentó Pablo Caruso.

Y continuó: "Hay que separar situación epidemiológica para ver si cada distrito puede volver a las clases. Dejaría de lado las concepciones antisindicales, que es otra discusión. Así le fue al gobierno de Juntos por el Cambio, no quiero recordar episodios tremendos. Por otro lado, por qué en algunos distritos muy importantes se desmanteló la política de entrada de computadoras y no hay conectividad", señaló.

Desde el panel macrista que acompaña a Canosa no lo dejaron pasar y afirmaron: "El kirchnerismo se enamora de una idea desde el principio y va hasta el fondo y no la puden revisar ni recular. Cancelar las clases al principio era una buena idea, y ahora quieren volver".

Pablo Caruso, envuelto en el tedioso trabajo de tener que aclarar las mentiras de sus compañeros, pidió: "Demos información, mañana se va a establecer un criterio por el cual cada distrito va a decidir".

Canosa no dio por perdido el debate y cuestionó que los parámetros para tomar decisiones sean siempre epidemiológicos y no psiquicos al asegurar que estamos "todos quemados".

"No estamos todos quemados, si ustedes están quemados den un paso al costado", cerró fuerte Caruso.