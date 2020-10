Viviana Canosa contó que fue presionada por el ex asesor presidencial de Mauricio Macri Alejandro Rozitchner para que no le preguntara al ex mandatario sobre economía en una entrevista que le hizo en 2016. Además, agregó que, tras ignorar el pedido, el escritor violentó una pared de la Casa Rosada frente a ella en señal de disconformidad.

Así lo reveló durante un reportaje a "El Dipy" en su programa de Canal 9, luego de que el cantante opinara que las manifestaciones públicas del líder de Juntos por el Cambio estaban guionadas: "Yo lo he contado, en la primera o segunda nota que le hice a Mauricio Macri ya como presidente, Rozitchner me dice que no iba a ir con corbata y después me acuerdo que me dice que de economía no hable por que no da´.

Y agregó: "Por supuesto que la segunda pregunta fue sobre déficit fiscal y el tipo en medio de la entrevista en casa de Gobierno y a un metro patea la pared de como diciendo 'conchuda, se lo preguntaste'. Yo lo miré al tipo como diciendo qué vergüenza que me acaba de dar".

Y sintetizó: "El presidente Macri siguió hablando, contando y es más me dijo que le interesó mucho hablar de economía. Pero su asesor, mas papista que el papa me lo dijo de una".

Concretamente se refiere a la serie de entrevista que realizó para el portal Infobae.com y la anécdota ya había sido contado por la conductora durante su paso por el programa de Mirtha Legrand en el año 2017, previo a las PASO de aquel momento.