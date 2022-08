Video: Ewan McGregor se comió un guiso en La Rioja y es tendencia

El reconocido actor de Star Wars visitó Argentina e hizo un video para destacar la calidez de la gente que lo atendió en San Juan.

Ewan McGregor estuvo de visita por Argentina en el marco del lanzamiento de la miniserie The Long Way Up y publicó un video que se volvió viral en las redes. El reconocido actor que protagonizó la película Star Wars realizó una odisea por todo el país: al llegar a La Rioja, destacó la calidez de su gente y hasta se comió un plato de guiso.

La presencia de Ewan McGregor en Argentina generó un furor insostenible dada su trascendencia en lo actoral. El clip está vinculado al documental The Long Way Up junto a su amigo Charley Boorman, donde hacen un largo recorrido a través de Centroamérica y Sudamérica en motos eléctricas Harley Davidson.

"Estás en tu pueblito perdido en la Argentina y te cae a la hora de la siesta Obi Wan Kenobi para recordarte que somos buena gente, nunca olvidemos eso, que no nos hagan pensar lo contrario", escribió un usuario de Twitter que publicó el video que recorre todo el país. Allí, el actor brindó algunos detalles sobre el viaje y focalizó el encuentro con ciudadanos de Chilecito, La Rioja.

"Lo gracioso de esta situación es que llegamos aquí y pensamos que sería como una tienda de estéreos, como esos lugares que instalan estéreos en los autos, y pensamos que tendrían energía así que entramos", contó. Cuando arribaron al lugar pudieron lograr su cometido y la hospitalidad de los riojanos los deslumbró.

"Resulta que solo es su cochera, su casa está atrás. No es una tienda, pero nos dejaron conectarnos, nos dieron comida, fue muy gracioso", expresó el actor. A su vez, reveló que durante un largo tiempo ninguno los reconoció, hasta que minutos más tarde, una de las personas comenzó a hacerse preguntas y sospechar.

Tras la culminación de la visita, Ewan McGregor brindó un sentido mensaje para recordar a los "extraños" con los que pasó un buen momento. "Lo que siempre recordaré de este país es a la gente. Es increíble, asombrosa, amigable, atenta, de puertas abiertas, nunca nadie dijo 'no'. Es un grandioso lugar en el mundo. Estaré triste de dejarlo", dijo.

Qué hará Robert De Niro junto a Luis Brandoni

Robert De Niro estuvo en la Argentina para trabajar junto a su amigo Luis Brandoni y lo que muchos amantes del cine se preguntan es el motivo que los une. El actor, director y productor estadounidense de 78 años sorprendió a sus fanáticos con este inminente viaje hacia Sudamérica para seguir trabajando.

Si bien todavía existe un gran hermetismo al respecto, lo poco concreto que se conoce hasta ahora es que los dos protagonistas grabarán una serie de ficción llamada Nada. La misma se dará a partir de una idea de los cineastas Mariano Cohn y Gastón Duprat.

De acuerdo con lo que se pudo averiguar, este producto tendrá varias locaciones en diferentes puntos de Buenos Aires y posiblemente de todo el país, aunque el itinerario del mismo todavía no se sabe con certeza. Se estima que De Niro arribará a la Capital Federal durante el primer fin de semana de mayo próximo.

Si bien tampoco fue confirmado, todo indica que Guillermo Francella también formará parte de este lujoso elenco junto a otras figuras, como por ejemplo Andrea Frigerio y Gastón Cocchiarale. Por otro lado, en el diálogo con La Nación, Brandoni había adelantado que "serán muchas horas de grabación" y había completado: "Ya no tengo la edad para hacer cine y teatro al mismo tiempo".