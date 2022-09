Video: el impactante incendio en los estudios de La Voz

Cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar del siniestro.

Un increíble incendio se hizo presente en los estudios de un reality show muy importante a nivel internacional. Se trata de La Voz, donde tuvieron que intervenir cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios para apaciguar el fuego. El video del impactante momento se viralizó en las redes.

La Voz de Perú tuvo un inesperado accidente que derivó en un intenso fuego difícil de calmar. En horas del mediodía del miércoles 7 de septiembre, la llamas invadieron los estudios por causas que aún se desconocen y generó pánico en las personas presentes.

Afortunadamente no se registraron heridos y solo hubo daños materiales en el set de grabación. Cuatro unidades de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar ubicado en la ciudad de Jesus María ante el desesperante siniestro, y el video se compartió mediante las redes dada la magnitud de lo sucedido.

Además, los conductores del programa manifestaron una gran preocupación frente a esta situación. "Se han incendiado las instalaciones de La Voz, hay más imágenes que nos llegan por todos lados. Tenemos muchos conocidos en ese lugar. Espero que todos estén bien", indicó Rodrigo González.

Insólito: robó una casa, pero antes de irse le dio un abrazo a la dueña

Una situación muy peculiar ocurrió en la ciudad de Bahía Blanca. Un hecho de índole policial se transformó en una historia insólita: un ladrón entró a robar a una casa, se llevó varias pertenencias, pero antes de huir, abrazó a la dueña y le dijo que lo hacía para darle de comer a sus hijos.

Pasadas las 19 horas del lunes 29 de agosto, un hombre entró a una casa y robó 10 mil pesos, una cartera, un celular y hasta pastillas de Clonazepam. La mujer de 55 años radicó la denuncia en la comisaría segunda de Bahía Blanca, pero relató cómo fue el increíble episodio.

"Me dijo que no era asesino, que era chorro para darle de comer a sus hijos", contó quien fue abordada por el delincuente al momento de ingresar a su domicilio, luego de pasear a sus perros. Lo particular de esta situación es que antes de irse, le dio un abrazo, se fue a pie y le advirtió: "Me recomendó que no deje más la puerta sin llave".

La Policía finalmente dio con su paradero tras haber analizado las cámaras de seguridad, y según se supo, se había escapado del penal de la localidad de Viedma, Río Negro. "Doy gracias a Dios que no estaba armado, fue un mal momento y estoy bien”, concluyó la damnificada, quien brindó declaraciones a distintos medios.