¿Qué útiles se aconseja no comprarle a los niños para el colegio y por qué? A semanas de que se produzca el regreso a las clases, los padres deben considerar que útiles no son necesarios para evitar un gasto de dinero en objetos que no se van a utilizar.

30 de enero, 2025 | 17.02 Desde los colegios aconsejan respetar la lista de útiles para evitar gastos innecesarios. La llegada de febrero denota que falta cada vez menos para que los niños y las niñas de diferentes partes de la Argentina regresen a los colegios para afrontar el ciclo lectivo. En la previa, se desprende un detalle bastante particular sobre los útiles que no deben comprarse para evitar un gasto innecesario, debido a que no serán utilizados. Al momento de preparar la vuelta al colegio, los padres y las madres realizan un repaso de los útiles que se encuentran en buen estado de la temporada pasada y comparan con aquellos que figuran en las listas que las maestras entregan para afrontar el nuevo ciclo. La nómina puede ser extensa dependiendo del establecimiento al que se haya decidido mandar a los pequeños. Desde los colegios aconsejan respetar la lista de útiles para evitar gastos innecesarios. "Yo sigo sin entender como nos dejaban usar un punzó con 7 años", expresó BbsitaCaos como figura su usuario de X (ex Twitter). Sus palabras hacen referencia a un pequeño objeto de madera que en uno de sus extremos cuenta con una punta de metal. Este instrumento era usado para realizar puntos en cartones, hojas y cartulinas. Aunque puede presentar un verdadero riesgo para los jóvenes. El paso del tiempo expuso que los colegios tomaron una serie de medidas sobre los útiles que deben llevar los niños y las niñas. "Con 7 se usan tijeras, el punzón es para 3, 4 y 5 como mucho. Ahora la punta es de plástico en vez de la aguja esa, pero no deja de ser punzante", respondió una mujer en los comentarios. Es que se trata de un objeto que puede provocar daños en el cuerpo en caso de un accidente. ¿Cuándo arrancan las clases en CABA y provincia de Buenos Aires? El calendario escolar se encuentra definido para este 2025 y expone algunas diferencias entre las provincias. Debido a que ciertos lugares determinaron que las aulas vuelvan a llenarse en los últimos días de febrero mientras que otros van a esperar a la llegada de marzo. En lo que respecta a la Ciudad de Buenos Aires, se decidió que las clases comiencen el 24 febrero. Una medida que está pensada para recuperar los días perdidos en caso de que se presente algún imprevisto, además de que el calendario no quede desregulado. Mientras que en la provincia de Buenos Aires la vuelta será el miércoles 5 de marzo. El regreso a clase en otras provincias 24 de febrero: este día fue elegido por Córdoba, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Salta, San Juan y San Cruz.

25 de febrero: Neuquén.

