Cómo nació el término “ratearse” y cuál es el secreto que esconde

Cómo nace el término ratearse

Hay palabras que se usan en el día a día que esconden un interesante secreto que las personas desconocen, y que ignoran de cierta manera. Este es el caso del "ratearse", que demanda regresar varios años en el tiempo para entender cómo se originó y porque se encuentra vinculado con los y las estudiantes que deciden escaparse del colegio.

No se aconseja hacerlo, pero muchas de las personas que asistieron al colegio primario como al secundario decidieron al menos una vez no ingresar al establecimiento e irse con sus amigos a otro lugar. Los motivos pueden ser varios y van desde no afrontar un examen para el cual no estudiaron hasta participar de un evento que justo coincidía con la jornada estudiantil.

"Acabo de escuchar que los alumnos del Nacional en 1860 (aproximadamente) se escapaban del colegio por una entrada en la bodega que daba a los viejos túneles coloniales, llenos de ratas, y que de ahí proviene la expresión 'ratearse', y me parece maravilloso", expresó Espiri, como figura su nombre en X (Ex Twitter). Esta palabra se usa bastante y permite identificar un comportamiento muy marcado. Hay ocasiones que se la asocia con otros ámbitos por fuera de la vida escolar.

En los comentarios, se puede apreciar que una mujer agregó un detalle más que interesante al origen del término "ratearse". Su posteo incluye un viejo mapa de la Ciudad de Buenos Aires que hace referencia a las calles Alsina, Bolívar, Moreno y Perú. "Sí, por los túneles de La Manzana de las Luces", comentó. Un plano que muestra diversos caminos que permitía una rápida salida a la superficie.

Hay que recordar que muchos de estos pasadizos fueron cerrados debido a la debilidad de la estructura, y no se recomienda circular por ellos por los riesgos que representan para la vida. Mientras tanto, otros se encuentran clausurados por cuestiones vinculadas con las estructuras que se construyendo con el paso de los años.

Dónde está el único pasaje con forma de X de la Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires guarda una gran cantidad de secretos y algunos son tan maravillosos porque se encuentran a la vista de todos, pero pocos saben reconocerlos. Este el caso de un pasaje que se forma gracias a la unión de cuatro calles y que dan origen a una X grande. Uno que se ubica en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

Con más de 100 años de existencia, el pasaje Butteler es uno que esconde un secreto bastante importante y que pocos saben que desde una perspectiva aérea se puede divisar de manera clara la presencia de una X. Su origen se vincula con Azucena Butteler que donó la parcelas de tierras a la gobierno de la Ciudad pero con una condición muy clara.

El espacio mencionado debía destinarse para la construcción de viviendas que luego pasen a manos de trabajadores de la zona. Si bien el paisaje fue cambiando con el tiempo, se puede observar que en el centro del pasaje se inauguró una plaza que es de gran utilidad para los vecinos que quieran pasar un momento al aire libre.