Por qué no hay que consumir mayonesa casera y cuál es el error que más se repite

por qué no hay que comer mayonesa casera

Es común que en las fiestas o para darle un extra a las comidas que las personas dedican seguir una receta de cocina sobre cómo armar mayonesa casera, sin embargo la mayoría comete una serie de errores. Uno se encuentra vinculado con su conservación y otro con los ingredientes que utilizan, que pueden generar problemas de salud.

Hay una gran inclinación por aquellas recetas que permiten llevar a cabo nuestros alimentos en vez de recurrir a aquellos que son industrializados y que disponen de una serie excesiva de conservantes. La mayonesa ingresa dentro de esta lista, porque cada vez más personas se animan más a confeccionar sus propias fórmulas, ya sea de zanahoria, zapallito, tomates o cualquier otra verdura.

Sin embargo, el verdadero error está en que la mayoría de las recetas pide que se coloque un huevo crudo grande a la mezcla que se va a efectuar con aceite y jugo de limón. Si bien, algunos señalan que no experimentaron ningún problema en su organismo, se desaconseja usar este tipo de ingrediente para cualquier preparación que no se cocine.

"Cuando era chiquita no me ponían cinturón de seguridad y no me morí. No consuman mayonesa casera y menos población de riegos. Y no pasa hasta que pasa", expresaron desde Bromatología en Casa sobre la consulta que una persona les realizó sobre este condimento. Además de colocar huevo crudo, otro accionar polémico de las personas es que deciden conservar la mezcla por varios días en la heladera.

El problema está en que los huevos crudos disponen de bacterias que pueden provocar salmonella, que produce la presencia de microorganismos en el tubo intestinal. Las consecuencias que genera son diarrea, fiebre y calambres abdominales en un periodo que va de 8 a 72 horas después de que se haya consumido un alimento contaminado.

Por otro lado, si se quiere preparar mayonesa casera, se le recomienda a las personas que la hagan con huevos pasteurizado, debido a que antes de lanzarlos al mercado fueron sometidos a un proceso de eliminación de microorganismos patógenos que pueden llegar a producir salmonella.

Cómo pasteurizar huevos

Para poder llevar a cabo la preparación de una mayonesa casera hay dos caminos que pueden seguirse. Uno es comprar huevos pasteurizados en cualquier comercio o realizar este procedimiento en la comodidad de nuestro hogar. Un simple tutorial de pocos pasos permite eliminar las baterías presentes en los alimentos.

1. Colocar los huevos en un recipiente para que adquieran una temperatura ambiente.

2. Sumergir los huevos dentro de una olla con agua y que queden completamente cubiertos.

3. Se recomienda utilizar un termómetro que nos permita asegurar la temperatura del agua en 60°. Esto se logra por medio de un fuego medio..

4. El termómetro debe quedar flotando en el agua porque si toma contacto con el objeto nos va a indicar su temperatura.

5. Después de alcanzar la temperatura señalada, hay que dejar los huevos hirviendo entre tres y cinco minutos. Esta última aplica para aquellos que sean de un tamaño grande.

6. Retirar los huevos de la olla y colocarlos en un bowl con agua y hielos.

De esta manera, se elimina la presencia de bacterias y se puede llevar a cabo una mayonesa casera que no representará riesgo alguno para el organismo. No obstante, se aconseja que la mezcla no se guarde por mucho tiempo y que se trate de utilizarla en una sola comida.