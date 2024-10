Por qué los hombres tienden a mentir con la altura

por qué los hombres mienten con su altura

Hay una competencia silenciosa entre los hombres que se destaca cuando comienzan a preguntar "¿Cuánto medís?". Algunos apelan a la sinceridad, pero hay otros que prefieren agregar centímetros de más a su estatura original. Una decisión que pareciera no tener una respuesta muy clara de por qué se lleva a cabo este accionar.

Por lo general, la medición de estatura en las personas depende de dos factores. Están aquellos que se quitan el calzado para determinar con gran exactitud su altura, mientras que otros conservan sus zapatillas. Esto último puede generar que se altere bastante el resultado final, debido a que algunos zapatos cuentan con una plataforma más elevada de lo normal.

por qué los hombres mienten con su altura

Esta búsqueda sobre por qué los hombres mienten con la altura tuvo su origen en un posteo de X (Ex Twitter). "En esos tuits de lo de “qué aparentas” acabo de leer las estaturas de algunas personas y me gustaría explicar que, por algún motivo, los hombres mienten con la altura (se ponen de más) o se miden de puntillas", expresó Cold to the Deal, como figura su usuario.

Una consulta que despertó un sin fin de respuestas. "Es absurdo ponerme más altura", expresó un hombre. "Para qué mentir... supongo que como nadie lo va a poder comprobar...no deja de ser absurdo...", agregó otro sobre el motivo que existe detrás de esta decisión. "Me ha pasado más de una vez, quedar con alguien de una app que diga que mide metro setenta y... Luego aparezco yo con mi 1'68 y somos iguales", recordó una mujer.

La respuesta más común al posteo expone que los hombres suelen agregarse algunos centímetros de más para poder ostentar algo que no son y que no tiene ningún sentido, debido a que con gran facilidad se descubre la mentira. En tanto que muchos señalaron que respetan su estatura y no inventan al momento de comentarla.

La altura promedio de los argentinos

Un investigación de la Imperial College London del Reino Unido reveló que la altura promedio en la Argentino tiene un considerable aumento en lo que respecta al siglo XX. Esto es producto de que los hombres tienden a medir 1.74 metros, mientras que las mujeres disponen de 1.59 metros.

