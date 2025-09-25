Una joven contó lo que le pasó en un viaje de avión.

Una joven médica orinunda de Estados Unidos se dispuso en el asiento que le correspondía en el avión, en primera clase, cuando la azafata le preguntó si se pasaría a turista para que un niño de trece años pueda viajar junto a sus dos padres. La mujer contó la decisión que tomó en sus redes sociales y generó un gran debate en los comentarios.

La influencer cuyo nombre de usuario en TikTok es @lifewithdrsab se mostró enfática en su respuesta y aseguró que le dijo que no a la azafata, ya que ella había pagado un asiento en esa categoría y no lo regalaría. "Eso es un no de mi parte, amigo. ¿Habrías cedido tu asiento? También terminaron encontrando una solución, así que no, no soy un ser humano terrible. Además el niño tenía como 13 años", comenzó su descargo la joven.

La mujer indicó que la solución se basaba en que uno de los padres sea quien se vaya a turista y el niño viaje con el otro en primera clase. En los comentarios hubo debate pero la gran mayoría estuvo de acuerdo en que la decisión de la joven fue la correcta; ella había pagado un pasaje muy caro como para regalarlo, sobre todo cuando había otras soluciones disponibles.

El video en cuestión tuvo más de 17 millones de reproducciones en TikTok y total de likes superior a 1.7 millones; la joven se volvió muy viral y su cuenta consiguió muchísimos seguidores gracias a ese posteo.

Avión por dentro.

Se enteraron que estaban en el vuelo incorrecto arriba del avión

Dos jóvenes de Estados Unidos se convirtieron en protagonistas de un insólito hecho que explotó en redes sociales: al abordar un avión, descubrieron que el vuelo no las llevaría a Europa como pensaban, sino a África. Su desconcierto, grabado en video, rápidamente se viralizó en Instagram. En las imágenes se las ve conversando con otros pasajeros antes del despegue, intentando confirmar el destino. Una de ellas, confundida, preguntó si el avión iba rumbo a Niza, en Francia, y la respuesta fue contundente: el trayecto terminaba en Túnez. Entre risas y sorpresa, un viajero les advirtió que no estaban viajando a Francia, pero las chicas insistían convencidas de que ese era su destino.