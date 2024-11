Javier Milei se metió en una discusión falsa y quedó en ridículo: "CIAO"

Tomás Rebord y Jorge Pinarello "baitearon" a Javier Milei

Al presidente Javier Milei le gusta pasar muchas horas al día en las redes sociales, sobre todo en X (ex Twitter) donde no tiene filtros para responder comentarios o meterse en polémicas por sus posteos a cualquier hora del día. En ese contexto, el mandatario fue "baiteado" por dos reconocidos streamers.

En el programa Hay Algo Ahí, por el canal de streaming Blender, el conductor Tomás Rebord y el youtuber creador de "Te lo Resumo así Nomás", Jorge Pinarello, armaron una discusión falsa que la subieron en X para que los "levante" LN+- Sin embargo, fue el presidente el que respondió creyendo que era verdad y se volvió viral.

“Estoy bastante triste. La situación del país me está haciendo mal”, expresó Jorge Pinarello, a lo que Tomás Rebord le respondió que la inflación estaba bajando y debía contentarse. "¡Yo tengo las pelotas llenas, Tomás Rebord! Me da mucha bronca a los hijos de puta, bancando en Twitter a un chabón que no está cumpliendo con lo que dijo", agregó el creador de "Te lo Resumo así Nomas".

Tras esto, el presidente Javier Milei se metió en el cruce falso sin saber que se trataba de algo armado y disparó: "Cuando escuches o leas al ejército de imbéciles cultores de las formas (por estar carentes de contenido) y de la moderación ponerse quisquillosos recordá que del otro lado hay bestias como las del video incapaces de leer un solo dato. CIAO!".

Luego de la respuesta de Javier Milei, los seguidores del programa de Blender difundieron videos del canal de streaming en el que, previo a la "discusión", Tomás Rebord y Jorge Pinarello explicaban que iban a protagonizar una discusión falsa para ver los resultados.

Javier Milei reaccionó a una discusión falsa.

Qué es bait, el engaño en la que cayó Javier Milei

Bait es un término de la jerga de Internet que significa carnada y se usa para describir comentarios u opiniones que se consideran falsos y que tienen como principal propósito engañar e iniciar la guerra mediática con otros usuarios de Internet. Surgió en el mundo de los videojuegos y se utilizaba cuando un jugador hacía de carnada para que los rivales caigan en una trampa.

“Yo llevo cuatro años haciendo esto y nunca ven la parte anterior”, confesó Tomás Rebor a el creador de Te lo Resumo así Nomás antes de empezar la pelea falsa y subir el fragmento a X. El presidente Javier Milei cayó en este Bait durante sus muchas horas en la red social propiedad de Elon Musk.