Fue a un casino de Mar del Plata, jugó a la ruleta y apostó todo al 21 y su impactante reacción quedó grabada en un video

Fue a un casino, apostó todo al 21 y su reacción fue grabada.

El periodista deportivo Horacio Pagani fue protagonista de una hazaña "timbera" en el Casino Central de Mar del Plata y su reacción fue grabada en un video que se hizo viral en redes sociales. Las declaraciones del panelista de Bendita TV (El Nueve) tras su golpe de suerte.

En el marco de la inauguración de la temporada en el Casino Central de Mar del Plata, Horacio Pagani fue a jugar a la ruleta en un evento que contó con la presencia del Ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco y el streamer Emiliano Coroniti, entre otras figuras. El periodista apostó todo al 21 y cuando la ruleta se frenó en dicho número y salió ganador, el salón respondió con ovaciones y aplausos.

El festejo de Pagani tras ganar en la ruleta

Pagani se sorprendió al haber acertado el número y festejó levantando el puño y al grito de un "¡Vamos!". También se mostró sonriente ante las ovaciones de los presentes. Tras la hazaña, el periodista sostuvo: “Medio pleno metí. Yo siempre quiero ganar”.

A través de sus redes sociales oficiales Pagani compartió el video del momento en el que acierta con el número ganador de la ruleta y la publicación se llenó de comentarios celebrando su suerte ante los juegos de azar.