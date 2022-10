Es enfermero, le canta a sus pacientes y su historia se volvió viral

Héctor es enfermero y se viralizó un conmovedor video en el que le canta a sus pacientes.

Una emocionante historia se viralizó a través de las redes sociales y despertó todo tipo de reacciones. Se trata de Héctor Ferreiro, un enfermero de 51 años que conmovió a todos por su manera de atender a los pacientes cantándoles canciones mientras hace su trabajo.

La madre de Zaira, una mujer de 27 años que le descubrieron un tumor maligno a sus 7 años, grabó el momento en el que Héctor se acercaba a la camilla de una manera muy particular. El enfermero comenzó a cantar la canción Oncemil de Abel Pintos y la paciente demostró una gran alegría.

"Lamentablemente las internaciones de mi hija son frecuentes, ya que la terapia de rayos a la que fue sometida de chica, le provoca la formación de tumores benignos que tienen que ser extirpados. Por eso hay que someterla a operaciones", expresó Jorge, su padre, en diálogo con TN. Los padres de Zaira se mostraron muy contentos por el accionar del profesional de la salud, quien trabaja de una manera muy particular.

Por su parte, Héctor Ferreiro brindó declaraciones sobre el furor que causó en las redes por el video viral. "Le canto a los pacientes porque es mi forma de trabajar. Si los ayudo, mi tarea está cumplida", indicó quien hace más de treinta años que trabaja en esta rama de la salud.

Antes de ser enfermero, hizo el seminario para ser sacerdote, además de haber trabajado como empleado administrativo. " El 95% de ellos lo recibe bien. No lo hago para mostrarme yo, no monto un show, lo hago por ellos, para acompañarlos. Canto todo tipo de música, y si bien mis presentaciones son en las habitaciones y no hay aplausos, las sonrisas de ellos me gratifican", remarcó el hombre que trabajo en el Sanatorio La Trinidad.

"Chori": el perrito que recibió un diploma por cuidar a los chicos en la escuela

Un emocionante video recorrió el universo de las redes sociales y se volvió viral. "Chori", un perro, fue reconocido con un diploma en una escuela argentina por el cuidado y acompañamiento hacia niños y docentes.

La usuaria de Tik Tok @pepo89bella compartió un video en su perfil que actualmente, acumula casi 300 mil visualizaciones. En el mismo, se observa un acto escolar con motivo del Día de la Bandera realizado este jueves 16 de junio.

Ni bien dieron por finalizado el acto, cedieron el lugar a un cálido reconocimiento frente a la misteriosa mirada de todos los niños y niñas presentes. "Vamos a entregar un certificado muy especial porque seguimos integrando a todos y especialmente a los animales para que no haya maltrato", remarcó la docente.

La alocución continuó y la entrega del diploma a "Chori" ya se veía venir. "Tenemos un integrante que está todos los días con nosotros desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde, cuida a los niños, no los muerde", describió.