Culpable por romper 30 mil pesos: un joven dejó solo a su perrito y pasó lo peor: la insólita reacción de la mascota

Un perro le causó dolores de cabeza a su dueño después de comerle todos los billetes. El video viral en redes sociales del momento en que encontró más de 30 mil pesos tirados a la basura.

Un joven publicó un video en sus redes sociales que despertó un sinfín de reacciones, ya que mostró un montón de billetes rotos. El protagonista y "culpable" de la situación fue su perrito, quien se comió todos los billetes que daban una suma mayor a 30 mil pesos.

En las redes sociales es muy común que se viralicen distintos videos de animales que sensibilizan a la gente. En esta oportunidad, pasó lo peor con un perrito que, lógicamente sin querer, destrozó billetes de 500, 1000 y 2000 pesos de su dueño, hecho que se volvió viral en TikTok.

"¿Qué hiciste?", se escuchó decir en el video por parte de uno de sus dueños, mientras el animal que tenía una cruza con la raza pitbull miraba seriamente moviendo la cola. Esta situación generó miles de comentarios y el posteo acumula más de dos millones de visualizaciones.

"No es un chico malo, solo quiere ser él mismo"; "Yo no veo pruebas contundentes de que haya sido él, lo declaro inocente"; "Mi perra es igual", fueron algunos de los comentarios expresados de la gente. Uno de ellos, aseguraba que los billetes se los cambiaba el banco, pero el joven se encargó de desmentirlo. "Vengo de ahí y me dijeron que no", explicó.

La emocionante despedida a Bubu, el perrito policía que se jubiló: "Nuestro leal agente"

Es común que en las redes sociales se viralicen videos de animales que despierten todo tipo de reacciones. Eso fue lo que sucedió estos últimos días, ya que la emocionante despedida a un perrito policía que se jubiló después de nueve años de servicio conmovió a todos. "Con nudo en la garganta nos despedimos de Bubu", expresaron.

En la localidad mexicana de Hermosillo se vivió un hecho que hizo lagrimear a muchos. Es que en un video viral en TikTok, se puede observar las últimas palabras de dos oficiales de la Policía a Bubu, un perro que prestó servicio por nueve años y se jubiló.

"Nuestro binomio Bubu con esta hora es su último día de servicio e inicia su jubilación", expresó una de las policías en comunicación con su compañero a través de un intercomunicador. "Comunicado especial para Bubu que acaba de terminar su último turno de trabajo y ahora comienza su jubilación. Gracias por tus nueve años de servicio", le dijo el oficial mientras la mujer comenzó a llorar de la emoción mirándolo.

"Gracias por tu arduo trabajo y por cuidar a todas y todos los hermosillenses alertándonos de cualquier peligro y asegurarse de que tu compañera vuelva bien a casa todas las noches", añadió al emocionante relato. "Gracias Bubu", concluyeron ambos con un tierno beso del perro en la cara de su amiga. "Con nudo en la garganta nos despedimos de Bubu. Nuestro leal agente que sirvió por más de 9 años a las y los hermosillenses. ¡Muchas gracias por todo amigo! Feliz jubilación", escribió el intendente de Hermosillo.