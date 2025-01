¿Cuál es el secreto para ahorrar electricidad y tener la casa iluminada durante el día?

Cómo ahorrar electricidad e iluminar el hogar durante el día

Al momento de construir una casa, comprarla o también pensar en el alquiler, hay una serie de factores que se deben considerar y uno de ellos se encuentra vinculado con el consumo de la electricidad para que todos los espacios queden iluminados. Un secreto permite reducir de gran manera el gasto que llega en cada factura que envían desde la distribuidora de luz.

Si bien las bombillas led son un gran elemento para pensar en la reducción del consumo de electricidad, el gasto sigue presente, ya que para que sean de utilidad deben encontrarse encendidas. Además, se trata de un producto con un determinado valor porque ofrece mejores condiciones de resistencia que las convencionales.

"Datazo. Porque si vas a alquilar un departamento, en la app Shademaps podés ver cómo le pega el sol a la zona según cada día y hora del año", manifestaron desde Tendencias en Argentina. El video muestra cómo va variando la iluminación de la Ciudad de Buenos Aires mientras transcurren las horas. Un detalle que permite pensar sobre el próximo lugar a elegir para establecerse.

Según los expertos, la mejor orientación al momento de pensar en un hogar es la orientación norte, debido a que está entre el este y el oeste. "Agarra el sol durante todo el día y no es un sol que ingrese a la propiedad en sí. Tenés todo el día luz con sol, pero no tan caluroso", expresan desde Zonaprop. Mientras que la mirada sur es una que está pensada para oficinas porque se trata de una iluminación natural. Aunque no cuenta con la presencia de rayos solares.

Por otro lado, la orientación del sol puede generar un efecto en el alquiler de las viviendas como en la compra de la casa. No es lo mismo que el espacio se encuentre en uno de los primeros pisos de un edificio o entre torres a mitad de cuadra que en un zona privilegiada que dispone de un contacto directo con la luz que el sol ofrece.

¿Por qué la luz cálida ayuda a relajar y en qué espacios del hogar debe utilizarse?

Al momento de pensar en la iluminación de los espacios de un hogar, se debe considerar que no todos merecen la misma tonalidad. Esto es producto de que en cada uno se desarrollan distinto tipos de actividades y lo que hagamos demanda un determinado grado de concentración para que entregue el resultado que esperamos.

"La luz cálida emite una tonalidad tenue y suave, similar a una bombilla incandescente, actualmente en desuso, o una luz halógena tradicional. Es ideal para iluminación interior de forma moderada, haciendo que se convierta en un lugar confortable, especialmente destinado para el relax y el descanso", señalan desde Eglo, empresa enfocada en la venta de lámparas. Mientras que el tono blanco debe quedar reservado para el baño y la cocina del hogar.