Por qué la luz cálida y fría se usan en ciertas partes de la casa y cómo afectan a la concentración

Cómo afecta la luz fría y cálida a la vida de las personas.

En determinados hogares la intensidad de los focos de luz es un elemento central tanto en la decoración como en el armado de diferentes espacios de ocio o de trabajo. La presencia de una luz cálida o la brillantez de la fría no es algo que pasa desapercibido, y que puede generar consecuencias en nuestra concentración. Además de afectar al consumo de electricidad.

Desde hace un tiempo, comenzó un proceso de renovación de las bombillas que iluminan las habitaciones de la casa, debido a que se popularizó la utilización de las leds. Un objeto que dispone de mayor rendimiento, menor consumo y de una gama de colores que pueden decorar los lugares de acuerdo a las preferencias de las personas.

"Le llamamos luz fría a la que está más caliente y cálida a la que está más fría. Clarísimo, una idea genial", manifestó un usuario, exponiendo la diferencia de tonos de un velador con cada una de estas bombillas. Es más que notable cómo cambia la iluminación del ambiente, algo que puede provocar ciertas consecuencias en el organismo.

Aquellas que disponen de un tono más amarillento se encuentran vinculadas con espacios que son para disfrutar. "Emite una tonalidad tenue y suave, similar a una bombilla incandescente, actualmente en desuso, o una luz halógena tradicional. Es ideal para iluminación interior de forma moderada, haciendo que se convierta en un lugar confortable, especialmente destinado para el relax y el descanso", expresan desde Eglo, empresa que se dedica a la venta de muebles, veladores, lámparas y demás objetos de decoración hogareña.

Mientras que los focos que presentan una iluminación fría pueden ser ubicados con facilidad en contextos donde se requiere un determinado grado de concentración. Esto va desde aprender en el colegio, desarrollar tareas en el trabajo, cocinar y atender pacientes en un hospital. Por otro lado, los tonos blancos generan que haya una alteración en la percepción de los colores naturales de los objetos. Se recomienda usar lámparas de no tanta intensidad.

