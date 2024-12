¿Cómo se puede pagar el subte sin usar la SUBE y con un reloj digital?

Cómo pagar el subte con smartwatch

Desde hace una semana, se puede viajar en el subte de la Ciudad de Buenos Aires sin la necesidad de hacer uso de la SUBE, debido a que aplicaron mejoras en los molinetes de acceso a las estaciones y ahora es posible utilizar un reloj inteligente, más conocidos como smartwatch. Solo alcanza con seguir una serie de pasos antes de iniciar el proceso de pago.

Cada vez son más los medios disponibles que las personas tienen para afrontar los viajes que realizan de manera diaria. Primero comenzó con la habilitación de nuevos puntos de carga y luego se empezaron a sumar diferentes modalidades de pago con el objetivo de que no haya barreras al momento de acceder al transporte público. Una de las nuevas alternativas es apoyar un smartwatch en lector antes de pasar los molinetes.

Cómo pagar el subte con smartwatch

"Voy a pagar el subte con el reloj, tengo Google Wallet acá y adentro", expresó la persona que se firmó abordando a una de las estaciones que tiene el recorrido de la línea B, que cuenta con las cabeceras Alem y Rosas. El proceso de pago es extremadamente simple y se desarrolla en tan solo pocos segundos.

Cómo pagar el subte con smartwatch/reloj

1. Se debe registrar la tarjeta de crédito o débito dentro de la aplicación de Google Wallet, que suele estar identificada con una billetera.

2. Antes de acceder a la estación, se debe encender la función de NFC de los dispositivos.

3. Abrir la aplicación, seleccionar la tarjeta y colocar la mano sobre el lector del molinete.

4. En cuestión de segundo se libera el paso y la persona puede acceder a la estación.

Es importante recordar que no todos los smartwatch pueden contar con la función de NFC, por ende es mejor revisar antes de descartar el uso de la tarjeta SUBE. Otro elemento fundamental es recomendable apagar la conectividad cuando no la estemos usando porque cualquiera podría acercarse con un dispositivo de pago y sacarnos el dinero de nuestra cuenta bancaria. Esto es producto de que no se necesita un contacto muy cercano para generar la transacción.

Aumentó el saldo negativo de la SUBE: de cuánto es a partir de diciembre 2024

Aquellas personas que no disponen de un dispositivo que no les permita recargar en cualquier momento el saldo de la tarjeta SUBE cuentan con un beneficio que les da la chance de encontrar un atajo y realizar el viaje que necesitan. La Secretaría de Transporte decidió aumentar el saldo negativo a utilizar en situaciones de emergencia. Sin embargo, hay una serie de detalles que deben considerarse.

A partir del próximo 18 de diciembre, el saldo negativo de la SUBE tendrá un rango diferencial de acuerdo al medio de transporte que se vaya a utilizar. Los colectivos, subtes y transportes fluviales del Delta contarán con un valor de -$1200. En tanto que los trenes que recorren el AMBA quedarán con un saldo de -$650 y la línea del ferrocarril Urquiza seguirá con -$480.