Al igual que a millones de personas de todo el mundo, Víctor Hugo Morales se contagió de coronavirus. Y la pasó verdaderamente mal. Sin embargo, y tras más de un mes de haberse enfermado, recibió una gran noticia: en las próximas horas recibirá el alta médica. Así lo confirmó este miércoles 21 de abril.

Por medio del programa que conduce en AM750, Víctor Hugo contó -con muchísima emoción- que regresará a su casa para continuar recuperándose del COVID-19, que lo dejó varias semanas internado con una neumonía bilateral: "Hoy, o a más tardar mañana, voy a recibir el alta y vuelvo a mi casa".

El también conductor de C5N se encuentra conduciendo nada menos que desde el sanatorio Los Arcos, donde estuvo poco más de un mes en una sala de terapia intensiva. Pese a que tiene 73 años, considerado persona de riesgo, en aquel entonces no llegó a recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

"No llegué a la vacuna, siento que me ahogué en la orilla. Esto determinó que pegue con el COVID-19. Buena parte del año estuve encerrado, pero me abrí de a poco, al canal y a las salidas con protocolos", comentó el famoso relator que apodó a Diego Maradona "Barrilete cósmico" tras el golazo que le hizo a Inglaterra en el Mundial de México '86.

Durante su programa también adelantó que, en los próximos días, brindará detalles de cómo afrontó la enfermedad y sobre el gran trabajo que hicieron los miembros del personal de salud: "Tengo mucho para contar sobre el personal sanitario, sobre lo que he aprendido, lo que me importa que sean respetado. Esta es mi buena noticia, es personal, pero quería compartirla con todos ustedes porque sé del cariño".

Qué es la neumonía bilateral, complicación de salud que sufrió Victor Hugo Morales tras contraer coronavirus

En principio, es necesario aclarar que pulmonía y neumonía son sinónimos de la misma enfermedad. Durante el último año, la pandemia de coronavirus provocó que la neumonía bilateral se convirtiera en un tema de conversación constante en todo el mundo. Como tal, la neumonía es un inflamación de los sacos aéreos de los pulmones, conocidos como alvéolos, que puede darse tanto en uno como en ambos pulmones de forma parcial o total. En caso de afectar a ambos pulmones, se la considera bilateral.

Dentro de esta sintomatología existen distintos tipos de neumonía, basadas en la causa de origen de la enfermedad. Esta puede ser provocada por la infección de bacterias, hongos o virus. En esa variedad, la neumonía puede ser desde un cuadro leve hasta una enfermedad mortal. En ese sentido también inciden los factores de riesgo relacionados.

Síntomas de la neumonía bilateral

La neumonía, enfermedad respiratoria que afecta al tejido pulmonar, puede presentar diferentes síntomas: