Imponen orden de restricción contra Daniel Vila por amenazas a Jorge Rial

La disposición de la Justicia se dio luego de que el periodista y conductor inciara acciones legales contra el dueño de América. Los detalles.

En las últimas horas, la Justicia ordenó una perimetral "ampliada" contra Daniel Vila, dueño del Grupo América y Edenor, por diversas amenazas de muerte contra el periodista Jorge Rial. A partir de la determinación del fiscal, no solo no podrá acercarse al conductor sino tampoco podrá contactarlo por ningún tipo de vía. "No era un hecho frívolo, fue un hecho grave", dijo Rial en redes sociales tras la denuncia realizada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional N°11.

A través de su cuenta de Twitter oficial, el ahora conductor de C5N compartió una imagen donde se puede observar la resolución del fiscal tras las denuncias realizadas. "Llegada la hora de resolver y, teniendo en cuenta el expreso pedido del denunciante y que ello, resulta un derecho acordado en el artículo 80 inc. c del Código Procesal Penal Federal (CPPF), corresponde, dictar la PROHIBICIÓN DE CONTACTO de Daniel Eduardo Vila respecto de Jorge Eduardo Rial, inclusive telefónico, por mensaje de texto, e-mails y/o redes sociales", expresa en una parte.

Al mismo tiempo, en el mismo documento, se decreta "la PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO, haciéndole saber que no podrá acercarse a una distancia no menor a los 100 metros del domicilio nombrado o de cualquier lugar donde se hallare"; algo que se mantendrá vigente durante 60 días a contar desde el 22 de julio (día en el que se emitió la resolución).

Ante esto, Miguel Ángel Pierri, abogado que representa a Rial frente a la justicia, expresó en diálogo con BigBang: "Esto habla de la gravedad de lo que se está investigando. El fiscal la pidió y el juez la otorgó de inmediato, estando en feria. Esto suele demorar cinco o seis días. Esto habla de la gravedad del hecho". Y agregó: "Nunca he visto una restricción que impida el contacto telefónico o vía redes sociales, es contundente la respuesta de la Justicia".

Por otra parte, en relación a los pasos a seguir, el letrado manifestó que esperan que Vila se presente a declarar durante la próxima semana y se defienda ante las autoridades. "Nosotros garantizamos el derecho de todas las partes. Nuestra parte fue valorada, aceptada, verificada y se recibió a favor de lo que peticionamos y de lo que declaró el señor", cerró Pierri.

¿Qué ocurrió entre Rial y Vila?

Cabe recordar que Jorge Rial dio detalles, sobre el cierre de una edición de su nuevo programa "Argenzuela" (C5N), del llamado telefónico de Vila durante la tarde del lunes 11 de julio. El conductor aseguró sentirse intimidado por sus amenazas y mostró en pantalla una captura del registro telefónico de llamadas. "Es gravísimo que un empresario de medios amenace a un periodista por una información. La frase 'cagar a trompadas' es una frase bastante común dentro de América... Me duele mucho que Vila esté ahora de ese lado. Habíamos construido algo societario, que América facturara y se respetado", dijo.

Por otra parte contó que Vila lo llamó "fracasado" por su programa TV Nostra, pero el periodista contraatacó y aseguró: "Durante 20 años hice un éxito con Intrusos... Yo puedo fracasar una vez, el problema es que en América fracasan 12 veces por día". También sostuvo que él "llevó el feminismo a Intrusos", algo que no gustó en el canal y que cuando su hija tuvo un problema, aprovecharon para sacarlo y hacerle "un golpe de Estado". Y agregó: "No pudieron porque me necesitaban y volví".

A su vez, Rial denunció que el hijo de Vila lo invitó a pelear en una oportunidad y se le tiró encima adelante de todo el mundo, "lo tuvieron que parar". Tras asegurar que muchos colegas se solidarizaron con él, dijo que hay mucho miedo: "¿Si amenaza a un periodista del otro lado que debe pasar adentro, ¿no? Es un tipo poderoso, no es un cuatro de copas. La amenaza fue intimidante, porque es él".

¿Cuál fue la información que tanto molestó en Grupo América? Rial aseguró que Alejandro Fantino se va a fin de año porque "no los aguanta más".

Por otro lado, en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez), Daniel Vila rompió el silencio tras la denuncia. "Le dije lo que consideraba que tenía que decirle. Lo que le dije a él lo sabrá, yo lo sé y punto. No tengo nada más para agregar", dijo. Y sumó: "No uso redes y tampoco me interesa tanto lo que él pueda decir. No estoy al tanto. Concretamente no sé qué dijo pero sé que hablo mal del canal".

Tras negar un posible encuentro (previo a la orden de restricción), cerró: "El que siembra tormentas cosecha tempestades. Por lo que estoy viendo parece que las tempestades que está cosechando son tremendas. Pero bueno, él sabrá lo que hace".