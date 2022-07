Jorge Rial denunció amenazas de un empresario de medios

A días de su debut en C5N, el conductor vivió un tenso momento en al aire de su programa.

Jorge Rial vivió un incómodo momento al aire de su programa en C5N. A días de su debut en la pantalla chica con su nuevo programa Argenzuela, el periodista contó que fue amenazado durante el corte publicitario y dejó todo registrado para hacer un fuerte descargo al aire.

"Acabo de recibir en el corte una amenaza, acá la escucharon todos y está grabado", empezó por decir Rial una vez que volvieron al aire. Tratando de llevar tranquilidad pero demostrando su clara molestia, Jorge Rial hizo un fuerte descargo frente a las cámaras y aseguró que nada lo iba a detener de seguir haciendo televisión.

"Tranquilos, es información. Pocas veces escuché a alguien tan sacado y enojado, amenazando de la manera en que amenazó", confesó Rial y añadió: "Me dijo que donde me vea me quiere cagar a trompadas. De 'hijo de puta' para atrás, me dijo de todo". Pero pese a las críticas, el periodista aseguró que no será un motivo para detenerse en su carrera profesional. "Yo voy a seguir haciendo este programa , que encima nos va muy bien y eso debe enojar. Estamos molestando del otro lado, con la información y con los números", enfatizó.

Por último, Jorge Rial resaltó que lo que más le molestó fue la manera de dirigirse de esta persona. "No es para tanto. Esta cosa de 'Te voy a cagar a trompadas', 'Te voy a matar', 'Traidor', 'Fracasado'... No es la manera", relató. "Acá estoy solo enfrentando todo. Lo de la amenaza no me gusta, sobre todo el tono", sentenció.

Más tarde, en redes sociales Rial añadió: "Efectivamente fui amenazado por Daniel Vila, uno de los dueños de América Tv" y, luego, agregó: "Fue en un corte de Argenzuela, seguramente molesto por la información que hablaba de problemas en su programación. Todo lo que dijo fue escuchado por mis compañeros y técnicos del canal ya que inmediatamente puse la llamada en altavoz. Lo grave es que la amenaza haya partido de alguien que debería practicar la libertad de expresión y de informar"

Romina Pereiro rompió el silencio tras su ruptura con Jorge Rial: "Es algo que desgasta"

Romina Pereiro volvió a hablar en público sobre su separación de Jorge Rial y dio a conocer si volvería a casarse tras esa experiencia. La nutricionista fue contundente en su descargo y aseguró que la convivencia ya no es lo suyo.

Entrevistado por LAM, la celebridad habló de las posibilidades de contraer matrimonio nuevamente y fue tajante: "¡Pero ni loca! Ni siquiera volvería a convivir. No es por él ni porque hayamos tenido problemas de convivencia, la verdad. Pero es algo que desgasta", sentenció Pereiro desde su auto, tras ser interceptada por el periodista de América.

"Nosotros firmamos el divorcio y fue fuerte porque uno apuesta y en esta pareja, estaba involucrada toda la familia: las hijas de él, el nieto, mis hijas. Es una frustración. La realidad es que ya estaba madurado el asunto, firmar el divorcio me pareció lo mejor para ordenar las cosas", continuó Romina sobre su vínculo con Rial. Y cerró: "Esto no significa que no haya buena onda y que cada uno siga su camino con la mejor. Cuando se puede hablar con respeto, las cosas quedan bien".