Dura 35 días y es considerada "la más linda del mundo": la caminata de 500 kilómetros que es famosa por sus paisajes.

El trekking es una actividad cada vez más famosa para realizar durante los viajes, ya que permite una conexión con la naturaleza y conocer los países que se visiten desde otra perspectiva. Generalmente, hay opciones para principiantes y para personas más entrenadas, pero hay un país en particular que cuenta con "la caminata más linda del mundo" que cada vez convoca más turistas por lo imponente de sus paisajes.

Se trata de una caminata de 500 kilómetros y que se puede realizar completa en 35 días, pero que el esfuerzo vale totalmente la pena por los imponentes paisajes que hay en todo el trayecto. Ubicada en el suroeste de Turquía entre los golfos de Fethiye y Antalya, se encuentra la Vía Licia, un corredor natural que condensa la riqueza geográfica, histórica y cultural de la región.

Este lugar, que va variando su terreno a lo largo de toda la extensión, presenta diversidad geográfica, por lo que la experiencia va variando a medida que se avanza. Sin embargo, lo más particular de este viaje no es su paisaje, sino la gran historia que tiene: se pueden ver antiguas civilizaciones licias, como Xanthos, Patara y Myra, mientras disfrutan de vistas panorámicas del mar Mediterráneo y playas de aguas cristalinas como Ölüdeniz y Patara

La mejor época para recorrer la Vía Licia es durante la primavera y el otoño, cuando las temperaturas son más agradables y el clima es ideal para el senderismo. Este viaje no solo es una oportunidad para conectarse con la naturaleza, sino también para adentrarse en la historia y cultura de una región que ha sido testigo de múltiples civilizaciones a lo largo de los siglos. Sin duda, la Vía Licia es una experiencia inolvidable para quienes buscan una combinación de aventura, historia y belleza natural.

Cuántos son los días mínimos de vacaciones necesarios para que el cerebro descanse, según la ciencia

Las vacaciones siempre son sinónimo de desconexión y descanso, un momento para escapar de la rutina y disfrutar de nuevos lugares. Pero, ¿Cuántos días necesitamos realmente para descansar por completo? Un estudio científico de la Universidad de Tampere en Finlandia investigó esta cuestión y llegó a una conclusión interesante: son necesarios al menos ocho días para desconectar por completo y disfrutar plenamente de la relajación.

Según esta investigación, desde el primer día de vacaciones, nuestro cerebro envía una señal para relajarse y dejar de lado las preocupaciones diarias. Es importante dejar de lado la planificación y permitirnos disfrutar del ocio y la espontaneidad.

"Las vacaciones cortas son una solución efectiva, aunque no duradera, para mejorar la salud y el bienestar de los empleados", explica el estudio. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si el ambiente de trabajo no es favorable, no habrá vacaciones que nos proporcionen una satisfacción duradera.

Además, es recomendable que las vacaciones sean dinámicas, con actividades que estimulen el cerebro como paseos y caminatas. Si solo nos quedamos sentados en una playa, relajaremos nuestro cuerpo pero no estimularemos nuestra mente. Al volver a nuestras obligaciones, este efecto será contraproducente.