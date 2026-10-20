Turf busca dobles de Joaquín Levinton para su documental: cómo anotarse al casting.

Joaquín Levinton está haciendo audiciones para encontrar a su doble. El líder de Turf lanzó el "Casting de Joaquines" para encontrar parecidos o imitadores que lo puedan retratar en su documental, próximo a realizarse. La propuesta revolucionó las redes sociales y generó una oleada de comentarios.

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"Joaquín hay uno solo, por ahora", expresa el comunicado compartido por la banda de rock que se encuentra celebrando sus tres décadas de música. La iniciativa se dirige directamente al público con una frase contundente: “¿Te dicen que sos igual a Joaquín? Es tu momento”. Con su estilo extravagante, su carisma y una forma muy particular de moverse dentro y fuera del escenario, Levinton construyó una identidad inconfundible a lo largo de sus años al frente a la banda. Ahora, el músico llevará ese sello un paso más allá con una convocatoria que invita a sus fanáticos a demostrar cuánto se parecen a él y que ya despertó curiosidad en las redes sociales.

Cómo participar del "Casting de Joaquines" de Turf

Según indicó el propio grupo en su convocatoria, las condiciones para postularse requieren en principio ser mayor de 18 años, tener un verdadero parecido físico con el artista y contar con “mucha actitud” frente a cámara. Para formar parte de la selección, todos aquellos que quieran participar tienen tiempo de enviar su material hasta el viernes 23 de octubre inclusive.

Turf lanzará su propio documental en el marco de las celebraciones por los 30 años de la banda.

El casting es online y consiste en grabar y enviar un video de hasta un minuto “haciendo playback, bailando, siendo como Joaquín” mediante un formulario digital. Desde la producción aclararon que la convocatoria tiene cupos limitados y que aquellos que resulten preseleccionados deberán presentarse en la jornada de filmación, que se desarrollará el próximo miércoles 28 de octubre, de 10 a 19 horas, en el barrio porteño de Colegiales.

Por último, sobre el final del anuncio, la banda detalló cuál será la particular compensación para aquellos que se animen a participar y sean elegidos: “Se ofrece: protagonizar la remake, aparecer en el documental de Turf y la gloria eterna”. Por el momento no hay novedades sobre el estreno del documental o las grabaciones del mismo.