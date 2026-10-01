El contundente comunicado de Turf tras la denuncia a Joaquín Levinton: "Conversaciones privadas"

Turf emitió este miércoles 30 de septiembre por la noche un extenso comunicado en relación a la denuncia realizada por una mujer de 39 años contra Joaquín Levinton, por un caso de presunto abuso sexual. La causa, que tuvo una enorme repercusión en los medios, se encuentra alojada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50 de la Ciudad de Buenos Aires.

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Mediante una historia de Instagram, el grupo integrado por (además del propio Levinton) Leandro Lopatín, Nicolás Ottavianelli, Fernando Caloia y Carlos Tapia, decidió exponer su postura sobre lo ocurrido.

El comunicado de Turf tras la denuncia contra Joaquín Levinton

En primera medida, advirtieron: "Joaquín Levinton se presentó hoy, junto a su abogado, ante el Juzgado que interviene, y quedó a entera disposición de la Justicia. Niega de manera categórica los hechos que se le atribuyen".

Además, señalaron: "No es la primera vez que esta persona lo denuncia. En 2023 hizo una denuncia similar, que fue archivada, y ese archivo fue confirmado por la Cámara de Apelaciones. En aquella causa consta que ella nunca ratificó la denuncia, que no se presentó a la pericia y que, mientras la causa estaba abierta, era ella quien lo buscaba de manera insistente, enviándole mensajes de todo tipo".

La historia que subió Turf sobre la denuncia a Joaquín Levinton.

"Hoy se repite la misma situación. Durante este año, Joaquín recibió numerosos mensajes de ella, insistiendo en hablar con él. Nunca los respondió. Todos esos mensajes serán aportados a la Justicia. Por respeto a todas las personas involucradas, no vamos a hacer públicas conversaciones privadas ni a dar más detalles fuera del expediente", concluyeron.