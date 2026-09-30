El líder de Turf Joaquín Levinton fue denunciado penalmente por una presunta expareja, quien lo acusó de abuso sexual con acceso carnal y violencia física y psicológica por hechos que habrían ocurrido entre el 2015 y 2020.

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La denunciante tiene alrededor de 40 años y decidió preservar su identidad. El pasado lunes se presentó en la Comisaría Vecinal 2-B del barrio porteño de Recoleta y realizó su descargo, acompado de presuntos registros audiovisuales que, según consignó, respaldarían la denuncia.

Fuentes judiciales confirmaron a El Destape que la denunciante ya había llevado a la Justicia penal al músico en el 2022 por abuso sexual con acceso carnal y violencia, pero que luego había desistido de dicha denuncia. Ahora, cuatro años después, la mujer habría encontrado fotos y videos que registraban el presunto padecimiento que sufrió, por lo que decidió retomar el proceso judicial.

La denuncia contra Levinton por violencia

Según la denuncia, la mujer habría atravesado situaciones reiteradas de violencia física y psicológica durante los cinco años de relación que habría mantenido con el músico. En la misma también habría asegurado que Levinton la obligó a consumir cocaína y a mantener relaciones sexuales sin consentimiento.

Siempre según su relato ante la Justicia, la denunciante aseguró que algunos de esos hechos habrían sido registrados en videos, grabados por el músico mientras le daba indicaciones sobre lo que tenía que hacer frente a cámara. La mujer aseguró que aceptaba esas exigencias por la relación afectiva que mantenía con él.

En la denuncia relató además una situación puntual en la que se sintió violentada frente a otras mujeres. Aseguró que cuando intentó irse del lugar, Levinton le habría impedido salir y la habría tomado fuertemente del cuello como ahorcándola. Dijo también que en otras oportunidades, cuando manifestaba que se quería ir, el músico obstruía las salidas de la casa para retenerla allí.

El hallazgo de los registros y la palabra de Levinton

La denunciante contó que decidió desistir de la denuncia en el 2022 porque el músico se enteró y le pidió que lo hiciera. Sin embargo, ahora habría encontrado fotos y videos que respaldarían los hechos que sufrió, por lo cual no solo volvió a denunciarlo, sino que además le envió antes el registro al propio Levinton, pero él la bloqueó.

Aunque prefiere mantener su anonimato, la mujer dio a conocer públicamente un audio donde se la escucha decir que no busca “ensuciar ni dañar la imagen de nadie”. La respuesta pública del músico no tardó.

A través de las redes sociales, Levinton explicó: "Esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta. Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo".

Y cerró: "Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes. Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes. Cuando la bloqueo sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo. Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación".