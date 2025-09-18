EN VIVO
Truco

La forma más eficaz para sacar el moho de la pared sin que deje rastro

La forma más eficaz de eliminar el moho de las paredes es usar vinagre blanco de limpieza, complementado con buena ventilación y medidas preventivas para evitar su reaparición.

18 de septiembre, 2025 | 20.46

El moho es un enemigo silencioso que puede instalarse en cualquier hogar. Además de ser antiestético y transmitir una sensación de dejadez, representa un riesgo para la salud, ya que sus esporas pueden causar alergias y problemas respiratorios. Por eso, eliminarlo de forma segura y eficaz es fundamental. Antes de comenzar cualquier limpieza, se recomienda usar guantes de goma, mascarilla y anteojos protectores, además de ventilar bien el ambiente para evitar inhalar esporas.

Los trucos para sacar el moho de las paredes

Vinagre blanco de limpieza: el método estrella

El vinagre blanco de limpieza, con una acidez del 8 %, es un potente desinfectante y desodorizante natural que elimina las manchas y evita su reaparición. Basta con diluir 250 ml en un litro de agua, aplicar sobre la zona afectada, dejar actuar una hora y luego frotar con un cepillo o esponja. Después, se limpia con un paño húmedo y se seca bien.

Sacar el moho de la pared no es una tarea sencilla, pero tampoco es imposible.

Alternativas eficaces y caseras

  • Agua oxigenada al 3 %: se aplica directamente sobre el moho, se deja actuar entre 10 y 15 minutos, se cepilla, enjuaga y seca. No debe usarse en superficies delicadas o madera.
  • Bicarbonato de sodio: mezcla una cucharada por litro de agua, aplica con atomizador, deja actuar y frota. Para potenciar el efecto, puede espolvorearse en seco y luego limpiar con un paño húmedo.
  • Limón y sal: mezcla el jugo de dos o tres limones con una cucharada de sal, aplica, deja actuar 30 minutos, frota y enjuaga.

Cómo prevenir la aparición del moho

Ventilar con frecuencia, controlar la humedad, mantenerla por debajo del 60 %, reparar filtraciones, limpiar regularmente y aplicar pinturas antimanchas son medidas clave para impedir que el moho vuelva a aparecer. Con estas soluciones caseras y preventivas, eliminar el moho de las paredes puede ser rápido, económico y definitivo.

Trending
Boxeo
Toro Domínguez: "Cuando el país está mal, los pibes tienen que trabajar más y dejan de entrenar" Fernando Galluzzo
Las más vistas