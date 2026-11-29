El cabello rizado puede perder definición, volverse más áspero y encresparse con mayor facilidad a medida que pasan los años. Cuando aparecen las canas, estos cambios pueden hacerse todavía más visibles, por lo que mantener una rutina de cuidado que aporte hidratación se vuelve fundamental para lucir una melena saludable y con movimiento.

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Aunque muchas mujeres recurren a distintos productos para controlar el frizz, no siempre hace falta sumar pasos interminables al cuidado capilar. Quique Sánchez, peluquero y director creativo de Espacio Q, señala que la clave está en hidratar el cabello, elegir productos específicos para los rizos y evitar manipularlos demasiado mientras se secan.

Foto: Getty Images.

Cómo cuidar el pelo rizado con canas a partir de los 60

Con el paso del tiempo, el cabello puede experimentar cambios en su textura y en sus necesidades de cuidado. En el caso de las melenas rizadas, la tendencia natural a la sequedad puede acentuarse cuando aparecen las canas, que en ocasiones presentan una textura más áspera y porosa.

"La clave está, sin lugar a dudas, en la hidratación", sostiene Quique Sánchez en Woman. El peluquero explica que "el pelo rizado tiende a ser más seco por naturaleza y, cuando aparecen las canas, puede volverse todavía más áspero, poroso y rebelde". Esto puede hacer que el encrespamiento sea más visible y que los rizos pierdan definición.

Por eso, el especialista recomienda no abandonar los productos de styling, sino incorporarlos de manera adecuada para conseguir una melena más definida. "Trabajar mucho la hidratación y no renunciar a productos de styling que ayuden a controlar el cabello sin apelmazarlo", es una de sus principales recomendaciones.

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La rutina de cuidado capilar para lucir rizos definidos

Para mantener el cabello rizado y con canas en buenas condiciones, Sánchez propone una rutina sencilla y constante, sin necesidad de recurrir a demasiados productos. El cuidado en casa debería incluir champú, acondicionador y mascarilla, siempre adaptados a las necesidades de este tipo de melena.

También importa la forma de aplicar los productos. El peluquero aconseja hacerlo con el cabello bastante húmedo, trabajar los rizos con las manos y evitar manipularlos demasiado mientras se secan. Dejar que el pelo se seque al aire, cuando sea posible, puede ayudar a preservar su forma y reducir el frizz.

Además, no es necesario buscar una melena perfectamente ordenada. Para Sánchez, un rulo bonito debe conservar su movimiento, textura y naturalidad. El objetivo no es controlar cada mechón, sino conseguir un cabello hidratado, con definición y aspecto saludable. Con una rutina adaptada, las canas y los rizos pueden convertirse en aliados para lucir una melena con personalidad, movimiento y sin renunciar a su textura natural.