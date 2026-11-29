La aparición de canas suele asociarse al paso del tiempo, pero la edad no es el único factor que influye en la pérdida de pigmentación del cabello. El estrés, el consumo de tabaco y alcohol, determinados hábitos alimentarios y el estado de salud general también pueden intervenir en este proceso y acelerar el encanecimiento.

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Aunque las canas forman parte del envejecimiento natural y cada vez más personas eligen lucirlas sin recurrir a tintes, quienes buscan retrasar su aparición pueden prestar atención a algunas prácticas cotidianas. Héctor Núñez, farmacéutico y fundador de Cosmetocrítico, explica en TELVA qué factores pueden favorecer su aparición y cómo se relacionan con la salud capilar.

Foto: Gemini (IA).

Qué hábitos pueden acelerar la aparición de canas

El envejecimiento es una de las causas más conocidas de la pérdida de pigmentación. Con los años, los folículos pilosos reducen progresivamente la producción de melanina, responsable del color del cabello. Sin embargo, otros mecanismos también pueden influir en este proceso.

"El estilo de vida también puede favorecer su aparición. El estrés oxidativo, determinados hábitos y algunos déficits nutricionales intervienen en los mecanismos relacionados con la pérdida de pigmentación del cabello", explica Núñez.

Según el farmacéutico, el exceso de radicales libres puede afectar a las células encargadas de producir pigmento, comprometiendo su funcionamiento. Entre los factores que conviene tener en cuenta, destaca:

El tabaco: los componentes nocivos del humo pueden generar daño celular en el folículo piloso. "Los genotóxicos del humo del tabaco se metabolizan en las células del folículo, produciendo daño en el ADN. Además, se inducen las metaloproteinasas, que destruyen el colágeno", advierte Núñez. Por eso, dejar de fumar también puede ser una decisión importante para cuidar la salud capilar.

El estrés: no sólo puede afectar a la caída del cabello, sino también a su pigmentación. "El estrés hiperactiva los nervios simpáticos del folículo, favoreciendo que se vacíe la reserva de células madre", señala el experto, que relaciona este mecanismo con la aparición prematura de canas.

Foto: TELVA.

El alcohol: su consumo puede favorecer el estrés oxidativo y reducir las defensas antioxidantes del organismo, afectando también al folículo. "El consumo de alcohol produce radicales libres y reduce los antioxidantes, generando daño en el folículo", aclara.

La alimentación: algunas carencias nutricionales pueden intervenir en la producción de melanina. El cobre, el hierro, la vitamina B12 y el folato son nutrientes que deben tenerse en cuenta, aunque sus déficits tienen que confirmarse mediante evaluación médica.

Además, cuidar la salud cardiovascular, mantener una actividad física regular y priorizar una alimentación variada, rica en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y pescado, puede contribuir al bienestar general y a la salud capilar.