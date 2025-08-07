Apareció una figura en el Tren Roca y desató teorías paranormales.

Una silueta inmóvil, en plena oscuridad, al costado de las vías del Tren Roca, volvió a poner a Berazategui en el centro de las leyendas urbanas. El registro, difundido en redes sociales por la usuaria @Karina_Alice, muestra lo que muchos describen como una “aparición fantasmal” en el tramo entre Hudson y Parque Pereyra.

Pero lejos de quedar en una simple observación, el hallazgo desató una ola de teorías, memes y viejos recuerdos paranormales que sobrevuelan la zona. La imagen fue captada por una cámara ferroviaria con baja resolución y sonido ambiente. En el video, una figura permanece parada entre los árboles, en un sector donde, según quienes frecuentan el lugar, no hay paso peatonal y la vegetación es demasiado tupida como para permitir el acceso común.

La "aparición fantasma" del Tren Roca

Las especulaciones tras la difusión del video no tardaron en explotar: algunos hablaron de un espíritu, otros de un espantapájaros o incluso de un ladrón de choclos. “Es el ex marido de Pampita”, ironizó un usuario, mientras otros aseguraban que se trataba simplemente de un hombre o de una edición digital. Sea lo que sea, la incógnita permanece abierta.

Berazategui no es ajena a estos fenómenos. En 2023, una veintena de luces en el cielo fueron interpretadas por vecinos como OVNIS. Y también circulan relatos sobrenaturales sobre el Parque Pereyra, especialmente cerca del llamado “Árbol de Cristal”: un ejemplar único de Agathis alba, cuya resina refleja la luz lunar como lágrimas brillantes en su tronco. Sin posibilidad de reproducirse, este árbol solitario también se convirtió en leyenda.

Lo cierto es que el Área Metropolitana de Buenos Aires se vio envuelta muchas veces en relatos sobrenaturales. Desde apariciones en los túneles del Sarmiento hasta lamentos escuchados en estaciones del Mitre, los mitos de fantasmas viajeros forman parte del folclore urbano. Empleados ferroviarios y pasajeros frecuentes aseguran haber presenciado sombras que desaparecen, siluetas en andenes vacíos y fenómenos inexplicables en horarios de madrugada. Aunque no hay pruebas concretas, las historias se siguen transmitiendo de boca en boca, alimentando el imaginario colectivo.