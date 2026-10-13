La Cámara Argentina de Bares de Coctelería presentó The List 33, una selección de los bares más destacados del país. La lista incluye numerosos espacios de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, además de establecimientos de otras ciudades. El orden definitivo se conocerá el 24 de noviembre.

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La coctelería argentina tiene su propia lista. La Cámara Argentina de Bares de Coctelería (CABARCO) presentó The List 33, una selección de 33 bares elegidos por un jurado integrado por referentes de la industria y periodistas especializados. La iniciativa busca reconocer a los espacios que se destacan por su coctelería, creatividad, talento y conexión con la comunidad.

La primera selección se dio a conocer este lunes 12 de octubre a través de las redes sociales oficiales del proyecto. Aunque los bares fueron anunciados en orden alfabético, todavía resta conocer el ranking definitivo, que se revelará el próximo 24 de noviembre en la cúpula del Palacio Libertad.

Cuáles son los 33 bares elegidos

La lista reúne establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata y Rafaela. Estos son los 33 bares seleccionados:

878 Bar (CABA) Al Fondo Bar (CABA) Backroom (CABA) Brukbar (CABA) Casa Cavia (CABA) Chinchibira (Rosario) Cochinchina (CABA) Doppelgänger (CABA) Florería Atlántico (CABA) Francis (Córdoba) Frank’s Bar (CABA) Gran Bar Danzón (CABA) Harrison (CABA) Kona Corner BA (CABA) Malasangre (CABA) Mixtape Listening Bar (CABA) Nob3l Bar (Parque Leloir) Pony Line (CABA) Presidente Bar (CABA) Punto Mona (CABA) Rey de Copas (CABA) Roman Kissa Bar (CABA) Sardina Bar & Café (Mar del Plata) The Garnish Bar (Mendoza) The Green Light (Córdoba) Tiki Bar (Mar del Plata) Trade Sky Bar (CABA) Tradition & Rebellion (CABA) Tres Cuervos (Rafaela) Tres Monos (CABA) Uptown (CABA) Verne Cocktail Club (CABA) Víctor Audio Bar (CABA)

Cuándo se conocerá el ranking definitivo de The List 33

Todavía no se dio a conocer el ranking definitivo y la presentación oficial tendrá lugar el próximo 24 de noviembre en el Palacio Libertad Domingo F. Sarmiento. Durante el evento se anunciará el orden definitivo de los 33 bares seleccionados y se conocerá cuáles ocuparán los primeros puestos.

“The List 33 reconoce a los bares que dejan huella, marcan tendencia, y hacen de la hospitalidad un sello argentino”, explicó Adriano Marcellino, director del proyecto. Además, destacó la importancia de contar con una selección propia: “Era fundamental tener una lista nuestra y hoy es una realidad”.

La iniciativa de CABARCO busca dar visibilidad a la escena coctelera nacional y reconocer a los espacios que contribuyen al desarrollo de la industria. La entidad también impulsa capacitaciones, eventos y oportunidades comerciales para bares y marcas, con el objetivo de fortalecer el sector y posicionar a la Argentina como referente internacional de la coctelería.