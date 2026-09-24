Llega Negroni Week 2026: hasta cuándo es y cuántos bares participan

El Negroni vuelve a ocupar el centro de la escena durante una nueva edición de Negroni Week 2026, la celebración internacional que reúne a bares y bartenders para reinterpretar uno de los cócteles más emblemáticos de la historia. En Argentina, la propuesta se extiende durante toda la semana, desde el lunes 21 hasta el domingo 27 de septiembre.

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La edición de este año propone recorrer distintas barras del país para descubrir nuevas expresiones del clásico italiano. En total, más de 300 bares de distintos puntos de Argentina forman parte de la ruta, con propuestas y experiencias especiales alrededor del Negroni.

Negroni Week 2026: hasta cuándo es y cuántos bares participan

La Negroni Week 2026 comenzó el 21 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 27 de septiembre. Durante esos días, bares de distintas ciudades ofrecerán sus propias interpretaciones del cóctel, manteniendo como elemento central al Campari.

La ruta incluye establecimientos de Buenos Aires y el Área Metropolitana, Mar del Plata, Mendoza, Córdoba, Rosario y otras provincias. Entre los participantes aparecen Punto Mona, Presidente, Nobel y Tradition & Rebellion en AMBA; El Chiquilín, Furia, Hard Rock y Eleven en Mar del Plata; Gómez Rooftop, Ramal, La Feliz y Flores en Fuego en Mendoza; Camelia, Francis y La Cova en Córdoba; y The Wine Bar y Piel de Toro en Rosario.

El recorrido completo puede consultarse en el mapa oficial de Negroni Week, que permite localizar los bares participantes y encontrar las distintas propuestas disponibles durante la celebración.

Más de un siglo de historia detrás del Negroni

La historia del Negroni se remonta a Florencia, alrededor de 1919. Según la tradición, el conde Camillo Negroni pidió modificar su habitual Americano y reemplazar la soda por gin. El resultado fue una combinación que atravesó generaciones: Campari, gin y vermouth rojo en partes iguales.

Más de 100 años después, esa fórmula funciona como punto de partida para nuevas interpretaciones. El cóctel es reconocido por la International Bartenders Association (IBA) dentro de su listado oficial y mantiene una característica central en todas sus versiones: el Campari como uno de sus componentes esenciales.

Negroni Week.

La propuesta de Negroni Week parte justamente de esa capacidad de transformación: un clásico puede cambiar, incorporar nuevas técnicas y adoptar diferentes estilos sin dejar de ser reconocible.

Una celebración que también tiene un fin solidario

Además de las propuestas gastronómicas y de coctelería, Negroni Week mantiene un objetivo solidario. Los bares participantes realizan donaciones al Slow Food Negroni Week Fund, destinado a proyectos vinculados con la educación, la innovación y la conexión entre profesionales de la hospitalidad, productores y comunidades. Desde su creación en 2013, la iniciativa recaudó más de 700.000 dólares para distintas causas benéficas, informó Campari.

Negroni Week.

Así, la edición 2026 combina la celebración de un cóctel con más de un siglo de historia con una ruta que permite explorar sus múltiples interpretaciones. Hasta el 27 de septiembre, más de 300 bares argentinos forman parte de la propuesta.