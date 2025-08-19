Todos lo tiran a la basura, pero tienen un tesoro en sus manos: lo tenés en tu cocina y no te conviene tirarlo

Todos lo tiran a la basura, pero tienen un tesoro en sus manos: el elemento que nunca hay que desechar.

Existe un elemento que todos tienen en sus casas y la mayoría de las personas lo tira a la basura, pero que en realidad, es un tesoro reciclable muy útil. Lo que mucha gente no sabe es que los materiales que descartamos se pueden transformar en joyas reciclables. Este elemento está presente en todas las alacenas de las cocinas, pero la mayoría los tira a la basura una vez que se vacían.

Se trata de las latas. Pueden ser de alimentos en conservas, como choclo, arvejas, ananá o cualquier otro, o bien latas que tengas guardadas en la alacena y a la que no le encontrás ningún uso. Con un poco de imaginación, estas latas se pueden convertir en macetas increíblemente lindas y originales para decorar tu casa sin gastar tanto dinero.

Macetas reciclables con latas.

No importa de qué tamaño sea tu lata. Podés hacer incluso pequeñas macetas para plantar plantas chiquitas, que podés colocar en los costados o arriba de la heladera, sobre alguna repisa, o incluso podés hacer una maceta con patas para colocar en el suelo.

Macetas reciclables con latas.

Macetas reciclables con latas.

Cómo crear macetas reciclables con latas

Materiales

Latas (no importa el tamaño).

Pinceles.

Pintura (puede ser acrílicos de los colores que más te gusten, o bien aerosol blanco, negro o de algún color).

Elementos para colgar (opcional. Si querés macetas colgantes, podés comprar un pedazo de cadena o hilo de yute grueso. Si las querés con patitas para poner en el piso, podés usar unos palitos de madera). Para colocarlas, podés usar pegamento y/o tornillos.

Macetas reciclables con latas.

Macetas reciclables con latas.

El paso a paso