Glowlayage: la tendencia para iluminar el pelo y que quede natural.

En el mundo de la belleza, siempre surgen tendencias que buscan reinventar el color del cabello, pero pocas logran un efecto tan radiante y natural como el Glowlayage. Esta innovadora técnica fusiona las clásicas mechas balayage con un extra de brillo, logrando un acabado luminoso que parece bañado por el sol. Es la propuesta estrella para quienes quieren un cambio de look impactante y perfecto para el verano.

El Glowlayage comienza con la aplicación del balayage tradicional: el colorista pinta a mano mechones de manera libre para crear un degradado sutil y sin cortes bruscos. La diferencia está en la incorporación de reflejos estratégicos y brillantes que intensifican la luz en puntos clave, aportando dimensión y movimiento. Los tonos pueden ir desde cálidos como dorados y cobres, hasta fríos como platino y perla, siempre adaptados a la piel y estilo de cada persona.

El Glowlayage se impone entre las tendencias del 2025.

Su gran ventaja es la versatilidad. El Glowlayage puede personalizarse para todos los tonos de piel y funciona en cabellos cortos, medianos o largos. Al añadir reflejos con la intensidad justa, resalta facciones y aporta un brillo saludable que rejuvenece el rostro.

Mantenimiento y cuidados del Glowlayage

El Glowlayage, a diferencia de otras coloraciones, requiere menos retoques porque el crecimiento no genera un corte de color marcado. Sin embargo, para mantener el brillo intenso, se recomienda el uso de shampoos y acondicionadores especiales para cabellos teñidos, así como baños de luz o gloss cada cierto tiempo. También es clave hidratar el pelo con mascarillas nutritivas para conservar su suavidad y evitar el frizz.

Además, al ser una técnica tan personalizable, cada temporada puede renovarse cambiando la intensidad de los reflejos o adaptando la gama de colores, manteniendo un look siempre fresco y en tendencia.