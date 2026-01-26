Chau leopardo y cebra: el nuevo animal print que se impone como tendencia para el 2026.

Durante años, el estampado leopardo y el de cebra fueron los reyes indiscutido del animal print. Audaces, provocadores y omnipresentes, atravesaron temporadas y estilos sin perder protagonismo. Sin embargo, en 2026 la moda empieza a correrse de ese lugar más salvaje y apuesta por una estética distinta: más suave, natural y nostálgica. Así surge el estampado Bambi, el nuevo animal print que domina pasarelas, redes sociales y street style.

Inspirado en la piel del ciervo, el estampado Bambi se caracteriza por tonos tierra, beige, marrones claros y pequeñas manchas irregulares, mucho más delicadas que las del leopardo. Lejos del contraste extremo, propone una lectura más sutil del animal print, alineada con una moda que prioriza lo orgánico, lo sensorial y lo minimalista.

Este print conecta con una tendencia general hacia lo natural y lo nostálgico, donde las prendas buscan transmitir calma y sofisticación sin estridencias. Más que una moda pasajera, el auge del estampado Bambi refleja un cambio de clima estético. En un contexto donde se valoran la suavidad, la conexión con la naturaleza y las prendas que invitan a quedarse, este animal print propone una nueva forma de destacar: menos agresiva, más refinada, pero igual de actual.

Cómo se usa el nuevo animal print del momento y cómo combinarlo

A diferencia del leopardo, que suele ser el centro del look, el estampado Bambi se integra con mayor facilidad en distintos estilos. Aparece en tapados livianos, sweaters, vestidos fluidos, pantalones amplios y también en accesorios como carteras y zapatos.

Su gran ventaja es la versatilidad: funciona tanto en outfits urbanos como en combinaciones más elegantes, y se adapta a paletas neutras, denim, tejidos naturales y siluetas relajadas.

De las pasarelas a las redes sociales

Las pasarelas internacionales ya dieron señales claras del cambio. Firmas de lujo y marcas emergentes incluyeron el estampado Bambi en sus colecciones como una reinterpretación más contemporánea del animal print. Al mismo tiempo, influencers y creadoras de contenido lo adoptaron como la alternativa ideal para sumar tendencia sin recurrir a lo obvio. En redes sociales, este print se consolida como el favorito de quienes buscan looks modernos, delicados y fáciles de combinar.